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Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Cem Hanoğlu, İbrahim BozbeyKasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Hadadi, Tırpan, Aytaç Kara, Ndongala (Dk. 87 İlhan Depe), Hajradinovic, Yusuf Erdoğan (Dk. 61 Tarkan Serbest), Koita (Dk.

24.02.2020 22:08 | Son Güncelleme: 24.02.2020 22:26Futbol: Süper Lig
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Atilla , Mehmet Cem Hanoğlu, İbrahim Bozbey
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Hadadi, Tırpan, Aytaç Kara, Ndongala (Dk. 87 İlhan Depe), Hajradinovic, Yusuf Erdoğan (Dk. 61 Tarkan Serbest), Koita (Dk. 78 Gohou)
Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Ben Youssef, Mustafa Yumlu, Özgür Çek, Sackey (Dk. 81 Recep Niyaz), Sacko (Dk. 75 Sedat Şahintürk), Murawski, Aissati (Dk. 68 Estupinan), Barrow, Rodallega
Goller: Dk. 22 Brecka, Dk. 83 Hajradinovic (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 27 Meriah, Dk. 36 Tırpan (Kasımpaşa), Dk. 75 Sackey (Yukatel Denizlispor)
Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 yendi.
46. dakikada Barrow'un ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ramazan Köse soluna gelen topu kornere çeldi.
57. dakikada Rodallega'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Mustafa Yumlu'nun sol ayakla şutunda, kaleci Ramazan Köse yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.
83. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Hadadi'nin pasıyla topla buluşan Hajradinovic'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.
Kasımpaşa sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Köse, İlhan Depe, Karaoğlan, Spor

Kaynak: AA

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