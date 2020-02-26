Futbol: Süper Lig

Süper Lig'in 24. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 24. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
28 Şubat Cuma:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya
29 Şubat Cumartesi:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Ali Palabıyık
17.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: Ali Şansalan
1 Mart Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler
16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk
19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
2 Mart Pazartesi:
20.00 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe: Mete Kalkavan
20.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: Zorbay Küçük
, 28 Şubat
, Spor Kaynak: AA