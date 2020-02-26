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Futbol: Süper Lig

Süper Lig'in 24. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

26.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:12Futbol: Süper Lig
Süper Lig'in 24. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 24. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
28 Şubat Cuma:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya
29 Şubat Cumartesi:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Ali Palabıyık
17.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: Ali Şansalan
1 Mart Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler
16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk
19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
2 Mart Pazartesi:
20.00 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe: Mete Kalkavan
20.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: Zorbay Küçük

Türkiye Futbol Federasyonu, 28 Şubat, Spor

Kaynak: AA

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