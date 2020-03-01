Futbol: Süper Lig

Stat: Eryaman İlhan Parlak
Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Salih Mazlum, Deniz Caner Özaral
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Cebrail Karayel, Lukasik, Stanojevic, Lobjanidze (Dk. 76 Orkan Çınar), Rodrigues (Dk. 84 İlhan Parlak), Michalak (Dk. 41 Faty), Orgill
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi (Dk. 80 Ziya Erdal), Fatih Aksoy (Dk. 62 Claudemir), Hakan Arslan, Emre Kılınç (Dk. 62 Yasin Öztekin), Mert Hakan Yandaş, Fernando, Yatabare
Goller: Dk. 69 Hakan Arslan, Dk. 74 Mert Hakan Yandaş, Dk. 90+1 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)
Kırmızı kart: Dk. 36 Stanojevic (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 56 Emre Kılınç, Dk. 76 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)
Süper Lig'in 24. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendi.
57. dakikada Lukasik'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Orgill, topu Lobjanidze ile buluşturdu. Gürcü futbolcunun ceza sahasından çektiği şutta meşin yuvarlak direğin hemen yanından dışarı gitti.
69. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın sağ taraftan kullandığı köşe atışında, Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda kaleci Friedrich soluna gelen topa iyi uzandı. Pozisyonun devamında Caner Osmanpaşa'nın içeriye çevirdiği topu Hakan Arslan, kale önünde filelerle buluşturdu: 0-1
72. dakikada hakem Ümit Öztürk, Kulusic'in müdahalesi sonrası Mert Hakan Yandaş'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. 74'üncü dakikada Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı penaltıda top, kaleciden döndü. Pozisyonu takip eden Mert Hakan Yandaş, kaleciden seken topu ağlara gönderdi: 0-2
89. dakikada Faty'nin pasında ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan İlhan Parlak'ın şutunda Samassa gole izin vermedi.
90+1. dakikada Fernando'nun vuruşunda direkten dönen topu tamamlayan Yatabare, farkı 3'e çıkaran golü attı: 0-3
Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Demir Grup Sivassporlu futbolcular, attıkları gollerin ardından asker selamı vererek, İdlib'de şehit düşen Mehmetçiği andı.
, Mehmet Salih
, Ümit Öztürk
, Spor Kaynak: AA