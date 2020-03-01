Futbol: Süper Lig

Stat: Türk Telekom Arda Kardeşler
Hakemler: Arda Kardeşler, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer Bayram, Feghouli, Taylan Antalyalı, Onyekuru, Falcao
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Baiano, Candeias, Berat Özdemir, Sessegnon, Sio
Goller: Dk. 3 Donk, Dk. 34 Falcao (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 11 Yasin Pehlivan, Dk. 30 Baiano, Dk. 37 Sio (Gençlerbirliği), Dk. 37 Donk (Galatasaray)
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
3. dakikada Galatasaray öne geçti. Mariano'nun sağdan ortasında Flavio'nun altıpas gerisinde tek vuruşunda top az farkla yandan kornere gitti. Sağdan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde yükselen Donk, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
28. dakikada Seri'nin soldan kullandığı faulde Falcao'nun altıpas gerisinde uygun durumda kafayla vurduğu top kaleci Nordfeldt'ta kaldı.
34. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. Feghouli'nin pasıyla sağdan savunma arkasına sarkarak ceza sahasına giren Mariano, bekletmeden pasını altıpas gerisine hareketlenen Falcao'ya aktardı. Kolombiyalı futbolcu, yerden gelen meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0
Müsabakanın devre arasına Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle girildi.
, Yasin Pehlivan
, Ömer Bayram
, Falcao
, Spor Kaynak: AA