Futbol: Süper Lig

Stat: Başakşehir
Fatih Terim
Hakemler: Zorbay Küçük, Alpaslan Dedeş, İlker Takpak
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Elia, Aleksic, Crivelli
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Toşca, Twumasi, Sousa, Morais, Güray Vural, Maxim, Kayode
Sarı kart: Dk. 38 Skrtel (Medipol Başakşehir)
Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Gaziantep FK maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
2. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Maxim, sağ kanattan bindiren Oğuz Ceylan'ın önüne pasını attı. Bu oyuncunun altıpas önüne yerden çevirdiği topa Twumasi gelişine vurdu. Meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü, sonrasında savunma topu uzaklaştırdı.
12. dakikada Medipol Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Visca, ceza sahası içine hareketlenen Crivelli'nin önüne yerden pasını attı. Fransız oyuncu, uygun pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Günay Güvenç, ayaklarıyla golü önledi.
34. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Oğuz Ceylan, sağ taraftan Medipol Başakşehir ceza sahasına girdi. Oğuz'un dar açıdan sert şutunda, kaleci Mert Günok'tan seken topu Skrtel uzaklaştırdı.
45. dakikada Medipol Başakşehir, sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Visca'nın ceza sahasına ortasında kaleci Günay Güvenç'in boşa çıktığı pozisyonda Skrtel topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topa Mahmut altıpas önünde kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz sona erdi.