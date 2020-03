Futbol: Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Zorbay Küçük, Alpaslan Dedeş, İlker TakpakMedipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Dk. 69 Azubuike), Visca, Elia (Dk. 46 Demba Ba), Aleksic (Dk. 81 Berkay Özcan), CrivelliGaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Toşca, Twumasi, Sousa (Dk. 81 Furkan Soyalp), Morais, Güray Vural (Dk. 67 Diarra), Maxim, Kayode (Dk. 66 Kenan Özer)Goller: Dk. 51 Clichy, Dk. 63 İrfan Can Kahveci, Dk. 76 Demba Ba (Medipol Başakşehir), Dk. 72 Kenan Özer (Gaziantep FK)Sarı kartlar: Dk. 38 Skrtel (Medipol Başakşehir), Dk. 79 Marius Sumudica (Teknik direktör) (Gaziantep FK)Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir, konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-1 yendi.47. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Gaziantep FK ceza sahası içinde topla buluşan Visca, sol çaprazda açısını düzeltip şutunu attı. Meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta gitti.51. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Clichy'nin pasında sol tarafta topla buluşan ve ceza sahasına giren Demba Ba, meşin yuvarlağı geriden gelen Clichy'ye çıkardı. Fransız oyuncunun gelişine ayak içiyle yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-057. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Maxim, sol kanattan ceza sahasına giren Twumasi'nin önüne pasını attı. Bu oyuncunun sağ ayak içiyle gelişine çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden auta çıktı.63. dakikada turuncu-lacivertli takım ikinci golünü attı. Sağ kanattan gelişen atakta Caiçara, ceza yayı önündeki İrfan Can Kahveci'ye pasını attı. İrfan topu düzelttikten sonra ayak içiyle sert vurdu. Meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 2-072. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Maxim, uygun pozisyondaki Kenan Özer'e pasını attı. Kenan'ın ayak içiyle düzgün şutunda top ağlarla buluştu: 2-173. dakikada Demba Ba ile paslaşan Visca ceza sahasına girdi. Visca sağ çaprazdan dar açıdan çok sert vurdu, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.76. dakikada Medipol Başakşehir farkı yeniden 2'ye yükseltti. Kaleci Mert'in uzun pasında savunma arkasına sarkan Crivelli topla buluştu. Fransız oyuncu, ceza sahası içine girdikten sonra rakibinden kurtulup, Aleksic'e pasını attı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Günay'dan dönen topu, Demba Ba ağlara gönderdi: 3-1Mücadele, ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.