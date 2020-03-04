Futbol: Süper Lig

Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. MKE Ankaragücü
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
6 Ocak Cuma:
20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
7 Ocak Cumartesi:
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Cüneyt Çakır
17.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Halis Özkahya
17.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
20.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor: Zorbay Küçük
8 Ocak Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor: Hüseyin Göçek
16.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan
19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Mete Kalkavan
9 Ocak Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
, Beşiktaş
, Spor Kaynak: AA