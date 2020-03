Futbol: Süper Lig

Stat: Gürsel AkselHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa SönmezGöztepe: Beto , Gassama, Titi, Borges, Leo, Halil Akbunar (Dk. 60 Wilczek), Soner Aydoğdu, Castro, Serdar Gürler (Dk. 30 Tripic), Napoleoni (Dk. 79 Mossoro), JeromeMedipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca (Dk. 86 Ponck), Crivelli (Dk. 89 Mehmet Topal), Aleksic (Dk. 83 Berkay Özcan), Demba BaGoller: Dk. 40 Demba Ba, Dk. 57 Crivelli, Dk. 90+3 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)Kırmızı kart: Dk. 83 Epureanu (Medipol Başakşehir)Sarı kartlar: Dk. 16 Soner Aydoğdu (Göztepe), Dk. 42 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)Süper Lig 25. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, deplasmanda Göztepe'yi 3-0 mağlup etti.53. dakikada sağ çapraz pozisyonda ceza alanı içinde topla buluşan Visca'nın şutunda kaleci Beto meşin yuvarlağı kontrol etti.57. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Demba Ba, Aleksic'in aktardığı topu sağ çapraz pozisyonda kaleye yönelen Crivelli'ye verdi. Bu oyuncunun ceza sahası içinde topla buluşur buluşmaz yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-283. dakikada Jerome'un yerde kaldığı pozisyonun ardından faul kararı veren hakem Ali Palabıyık, faulü yapan Epureanu'yu son adam olarak değerlendirdi ve oyuncuyu kırmızı kartla cezalandırdı.85. dakikada Gassama'nın sağ kanattan yaptığı ortada Castro'nun kafa vuruşunda, kaleci Mert topu kornere uzaklaştırdı.90+3. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında İrfan Can Kahveci topla bir süre ilerledikten sonra ceza alanı içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-3Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.