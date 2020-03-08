Futbol: Süper Lig
Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Salih Mazlum, Deniz Caner ÖzaralKasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Aytaç Kara, Tırpan, Ndongala, Hajradinovic, Thiam, KoitaHes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego Angelo, Emre Taşdemir,...
08.03.2020 14:30
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Salih Mazlum, Deniz Caner Özaral
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Aytaç Kara, Tırpan, Ndongala, Hajradinovic, Thiam, Koita
Hes Kablo Kayserispor : Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego Angelo, Emre Taşdemir, Djedje, Campanharo, Henrique, Mensah, Mesanovic, Kravets
Goller: Dk. 6 Koita, Dk. 11 Sarlija, Dk. 31 Ndongala (Kasımpaşa)
Sarı kart: Dk. 40 Aytaç Kara (Kasımpaşa)
Kasımpaşa, Süper Lig'in 25. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile yaptığı maçın ilk yarısını 3-0 üstün tamamladı.
6. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Haddadi'nin ceza yayının solundan arka direğe ortasında Koita'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
11. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Aytaç Kara'nın sağ kanatta taç çizgisi ile ceza sahası arasında bir noktadan kullandığı serbest atışta ön direkte kaleci Lung'dan seken topu altıpasın içinde Sarlija tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
31. dakikada Kasımpaşa üçüncü golü buldu. Aytaç Kara'nın savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Koita, kaleci Lung ile karşı karşıya aşırtma vuruşunu yaptı, ardından Ndongala kale çizgisi önünde uygun durumda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.
41. dakikada Koita'nın ara pasında Thiam'ın ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Lung'un ayağından seken top kornere gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Öte yandan müsabaka öncesinde Kasımpaşalı futbolcular, lacivert-beyazlı kadın taraftarlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek verdi.
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Salih Mazlum, Deniz Caner Özaral
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Aytaç Kara, Tırpan, Ndongala, Hajradinovic, Thiam, Koita
Hes Kablo Kayserispor : Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego Angelo, Emre Taşdemir, Djedje, Campanharo, Henrique, Mensah, Mesanovic, Kravets
Goller: Dk. 6 Koita, Dk. 11 Sarlija, Dk. 31 Ndongala (Kasımpaşa)
Sarı kart: Dk. 40 Aytaç Kara (Kasımpaşa)
Kasımpaşa, Süper Lig'in 25. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile yaptığı maçın ilk yarısını 3-0 üstün tamamladı.
6. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Haddadi'nin ceza yayının solundan arka direğe ortasında Koita'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
11. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Aytaç Kara'nın sağ kanatta taç çizgisi ile ceza sahası arasında bir noktadan kullandığı serbest atışta ön direkte kaleci Lung'dan seken topu altıpasın içinde Sarlija tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
31. dakikada Kasımpaşa üçüncü golü buldu. Aytaç Kara'nın savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Koita, kaleci Lung ile karşı karşıya aşırtma vuruşunu yaptı, ardından Ndongala kale çizgisi önünde uygun durumda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.
41. dakikada Koita'nın ara pasında Thiam'ın ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Lung'un ayağından seken top kornere gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Öte yandan müsabaka öncesinde Kasımpaşalı futbolcular, lacivert-beyazlı kadın taraftarlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek verdi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Futbol: Süper Lig
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin Göçek, Kayserispor, Aytaç Kara, Spor
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