Futbol: Süper Lig
Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Salih Mazlum, Deniz Caner ÖzaralKasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Aytaç Kara, Tırpan, Ndongala (Dk. 74 Yusuf Erdoğan), Hajradinovic, Thiam (Dk. 67 Tarkan Serbest), Koita (Dk.
08.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:34
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Salih Mazlum, Deniz Caner Özaral
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Aytaç Kara, Tırpan, Ndongala (Dk. 74 Yusuf Erdoğan), Hajradinovic, Thiam (Dk. 67 Tarkan Serbest), Koita (Dk. 85 Gohou)
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego Angelo, Emre Taşdemir, Djedje (Dk. 85 Aksel Aktaş), Campanharo, Henrique, Mensah, Mesanovic, Kravets (Dk. 71 Situm)
Goller: Dk. 6 Koita, Dk. 11 Sarlija, Dk. 31 Ndongala, Dk. 83 Aytaç Kara, Dk. 87 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa), Dk. 59 Mensah (Hes Kablo Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Aytaç Kara, Dk. 62 Tırpan, Dk. 90+1 Meriah (Kasımpaşa), Dk. 70 Campanharo, Dk. 90 Mensah, Dk. 90+1 Sapunaru, Dk. 90+3 Aksel Aktaş (Hes Kablo Kayserispor)
Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 5-1 mağlup etti.
Bu sonuçla 6. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 23'e çıkardı. Lacivert-beyazlı takım, bu sezon bir maçta ilk kez 5 gol atma başarısı gösterdi.
Ligde 14. mağlubiyetini yaşayan Hes Kablo Kayserispor ise 19 puanda kaldı.
59. dakikada Hes Kablo Kayserispor farkı 2'ye indirdi. Mesanovic'in pasında topla buluşan Mensah, ceza yayı üzerinden yaptığı ayak içi vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.
83. dakikada Kasımpaşa dördüncü golü kaydetti. Haddadi'nin soldan pasında Aytaç Kara'nın rakip oyuncuyu çalımladıktan sonra ceza sahası içinde sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta top filelere gitti: 4-1.
87. dakikada ev sahibi takım farkı 4'e çıkardı. Kaleci Ramazan Köse'nin uzun pasında topla buluşan ve sağ kanattan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Lung'un sağından ağlarla buluşturdu: 5-1.
Kasımpaşa karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Salih Mazlum, Deniz Caner Özaral
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Aytaç Kara, Tırpan, Ndongala (Dk. 74 Yusuf Erdoğan), Hajradinovic, Thiam (Dk. 67 Tarkan Serbest), Koita (Dk. 85 Gohou)
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego Angelo, Emre Taşdemir, Djedje (Dk. 85 Aksel Aktaş), Campanharo, Henrique, Mensah, Mesanovic, Kravets (Dk. 71 Situm)
Goller: Dk. 6 Koita, Dk. 11 Sarlija, Dk. 31 Ndongala, Dk. 83 Aytaç Kara, Dk. 87 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa), Dk. 59 Mensah (Hes Kablo Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Aytaç Kara, Dk. 62 Tırpan, Dk. 90+1 Meriah (Kasımpaşa), Dk. 70 Campanharo, Dk. 90 Mensah, Dk. 90+1 Sapunaru, Dk. 90+3 Aksel Aktaş (Hes Kablo Kayserispor)
Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 5-1 mağlup etti.
Bu sonuçla 6. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 23'e çıkardı. Lacivert-beyazlı takım, bu sezon bir maçta ilk kez 5 gol atma başarısı gösterdi.
Ligde 14. mağlubiyetini yaşayan Hes Kablo Kayserispor ise 19 puanda kaldı.
59. dakikada Hes Kablo Kayserispor farkı 2'ye indirdi. Mesanovic'in pasında topla buluşan Mensah, ceza yayı üzerinden yaptığı ayak içi vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.
83. dakikada Kasımpaşa dördüncü golü kaydetti. Haddadi'nin soldan pasında Aytaç Kara'nın rakip oyuncuyu çalımladıktan sonra ceza sahası içinde sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta top filelere gitti: 4-1.
87. dakikada ev sahibi takım farkı 4'e çıkardı. Kaleci Ramazan Köse'nin uzun pasında topla buluşan ve sağ kanattan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Lung'un sağından ağlarla buluşturdu: 5-1.
Kasımpaşa karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Futbol: Süper Lig
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Yusuf Erdoğan, Ramazan Köse, Aytaç Kara, Spor
Manşet
Haberler
Spor
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Spor
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Spor
Çaykur Rizesporlu oyuncular, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı
Spor
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Spor
Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Spor
Son dakika: 143 binden fazla mülteci Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
Spor
Son dakika: Erdoğan'dan Yunanistan'a göçmen çağrısı: Kapılarını aç, gitsinler diğer Avrupa ülkelerine
Spor
Operasyon sonrası ortaya çıktı! Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarlamış