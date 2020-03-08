Futbol: Süper Lig
Stat: Çaykur DidiHakemler: Ali Şansalan, Hakan Yemişken, Samet ÇiçekÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Burak Albayrak, Melnjak, Diomande, Oğuz Kağan Güçtekin, Oğulcan Çağlayan (Dk. 79 Boriachuk), Samudio, Boldrin (Dk.
08.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:06
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ali Şansalan, Hakan Yemişken, Samet Çiçek
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Burak Albayrak, Melnjak, Diomande, Oğuz Kağan Güçtekin, Oğulcan Çağlayan (Dk. 79 Boriachuk), Samudio, Boldrin (Dk. 87 Abdullah Durak), Skoda
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam (Dk. 70 Musa Çağıran), Salih Uçan, Bakasetas (Dk. 73 Emircan Altıntaş), Efecan Karaca, Bammou, Cisse (Dk. 86 Mustafa Pektemek)
Goller: Dk. 35 Bammou (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 61 Samudio (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: Dk. 34 Diomande (Çaykur Rizespor) Dk. 48 Ceyhun Gülselam, Dk. 54 Salih Uçan, Dk. 90+1 Baiano (yedek kulübesinde) (Aytemiz Alanyaspor)
Süper Lig'in 25. haftasındaki Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşması 1-1 eşitlikle tamamlandı.
49. dakikada rakibinden sıyrılan Bakasetas'ın ceza yayı üzerinden sert şutunda, Diomande müdahale ederek filelere gitmekte olan topu kornere çeldi.
61. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Boldrin'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Samudio, rakibinden sıyrıldıktan sonra plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
66. dakikada Samudio'nun ara pasında sol taraftan ceza sahasına giren Melnjak'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
78. dakikada Cisse'nin sağdan pasında ceza sahası çizgisi üzerinde Efecan Karaca'nın sert şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.
Hakemler: Ali Şansalan, Hakan Yemişken, Samet Çiçek
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Burak Albayrak, Melnjak, Diomande, Oğuz Kağan Güçtekin, Oğulcan Çağlayan (Dk. 79 Boriachuk), Samudio, Boldrin (Dk. 87 Abdullah Durak), Skoda
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam (Dk. 70 Musa Çağıran), Salih Uçan, Bakasetas (Dk. 73 Emircan Altıntaş), Efecan Karaca, Bammou, Cisse (Dk. 86 Mustafa Pektemek)
Goller: Dk. 35 Bammou (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 61 Samudio (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: Dk. 34 Diomande (Çaykur Rizespor) Dk. 48 Ceyhun Gülselam, Dk. 54 Salih Uçan, Dk. 90+1 Baiano (yedek kulübesinde) (Aytemiz Alanyaspor)
Süper Lig'in 25. haftasındaki Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşması 1-1 eşitlikle tamamlandı.
49. dakikada rakibinden sıyrılan Bakasetas'ın ceza yayı üzerinden sert şutunda, Diomande müdahale ederek filelere gitmekte olan topu kornere çeldi.
61. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Boldrin'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Samudio, rakibinden sıyrıldıktan sonra plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
66. dakikada Samudio'nun ara pasında sol taraftan ceza sahasına giren Melnjak'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
78. dakikada Cisse'nin sağdan pasında ceza sahası çizgisi üzerinde Efecan Karaca'nın sert şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Futbol: Süper Lig
Etiketler : Hakan Yemişken, Ali Şansalan, Çaykur, Spor
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