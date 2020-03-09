Futbol: Süper Lig
Stat: EryamanHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Özgür ErtemGençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Ramos, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir, Yasin Pehlivan, Baiano, Sessegnon, Seuntjens, SioFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı,...
09.03.2020 21:04 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:04
Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Özgür Ertem
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Ramos, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir, Yasin Pehlivan, Baiano, Sessegnon, Seuntjens, Sio
Fraport TAV Antalyaspor : Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Chico, Kudriashov, Ndinga, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Podolski, Jahovic
Sarı kartlar: Dk. 27 Seuntjens (Gençlerbirliği), Dk. 35 Chico (Fraport TAV Antalyaspor)
Süper Lig'in 25. haftasındaki Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı 0-0 bitti.
10. dakikada Baiano'nun ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta top uzak kale direğinin yanından dışarı çıktı.
15. dakikada Ahmet Oğuz'un ortasında Sio'nun ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda top, kaleci Boffin'den döndü. Pozisyonun devamında Sessegnon topa istediği gibi vuramadı.
23. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında sağdan ceza sahasına giren Amilton, topu ortaya çevirdi. Podolski'nin gelişine sert vuruşunda, top üstten auta gitti.
36. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın soldan ortasında Yasin Pehlivan'ın ön direkte yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Özgür Ertem
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Ramos, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir, Yasin Pehlivan, Baiano, Sessegnon, Seuntjens, Sio
Fraport TAV Antalyaspor : Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Chico, Kudriashov, Ndinga, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Podolski, Jahovic
Sarı kartlar: Dk. 27 Seuntjens (Gençlerbirliği), Dk. 35 Chico (Fraport TAV Antalyaspor)
Süper Lig'in 25. haftasındaki Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı 0-0 bitti.
10. dakikada Baiano'nun ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta top uzak kale direğinin yanından dışarı çıktı.
15. dakikada Ahmet Oğuz'un ortasında Sio'nun ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda top, kaleci Boffin'den döndü. Pozisyonun devamında Sessegnon topa istediği gibi vuramadı.
23. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında sağdan ceza sahasına giren Amilton, topu ortaya çevirdi. Podolski'nin gelişine sert vuruşunda, top üstten auta gitti.
36. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın soldan ortasında Yasin Pehlivan'ın ön direkte yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Futbol: Süper Lig
Etiketler : İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Antalyaspor, Ahmet Oğuz, Spor
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