Futbol: Süper Lig
Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
11.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:02
Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklama göre, 26. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:
13 Mart Cuma:
20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
14 Mart Cumartesi:
14.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği: Cüneyt Çakır
17.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek
15 Mart Pazar:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan
16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
16 Mart Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklama göre, 26. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:
13 Mart Cuma:
20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
14 Mart Cumartesi:
14.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği: Cüneyt Çakır
17.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek
15 Mart Pazar:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan
16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
16 Mart Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya
Kaynak: AA
Etiketler : Çaykur Rizespor, Futbol, Spor
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