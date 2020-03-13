Futbol: Süper Lig
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Samet ÇiçekKasımpaşa: Ramazan Köse, Tirpan, Meriah, Sarlija, Haddadi, Aytaç Kara, Tarkan Serbest, Hajradinovic, Ndongala, Koita, ThiamGöztepe: Beto, Gassama, Borges, Titi, Berkan Emir, Castro, Poko, Tripic,...
13.03.2020 21:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:00
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Samet Çiçek
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tirpan, Meriah, Sarlija, Haddadi, Aytaç Kara, Tarkan Serbest, Hajradinovic, Ndongala, Koita, Thiam
Göztepe: Beto , Gassama, Borges, Titi, Berkan Emir, Castro, Poko, Tripic, Mossoro, Halil Akbunar, Wilczek
Gol: Dk. 2 Koita (Kasımpaşa)
Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Kasımpaşa-Göztepe maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
2. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Soldan ceza sahasına girerek çizgiye inen Ndongala'nın içeri çevirdiği top savunmaya çarparak kaleye yöneldi, kaleci Beto'nun müdahalesi sonrası yükselen meşin yuvarlağı Koita kafayla filelere gönderdi: 1-0
8. dakikada Thiam'ın sol kanattan ortaladığı topu ceza sahası içinde Koita indirdi, Hajradinovic'in müsait pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.
13. dakikada kurduğu baskı sonrası ceza sahası önünde Göztepe savunmasından topu kapıp içeri giren Hajradinovic'in sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp kaleci Beto'nun kucağında kaldı.
40. dakikada hızlı hücuma çıkan Kasımpaşa'da Hajradinovic sağdan ceza sahasına giren Ndongala'ya pasını verdi. Ndongala çaprazdan şutunu çekti savunmaya çarpan meşin yuvarlak yönünü değiştirip kaleye giderken kaleci Beto son anda topu kornere çeldi.
Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Samet Çiçek
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tirpan, Meriah, Sarlija, Haddadi, Aytaç Kara, Tarkan Serbest, Hajradinovic, Ndongala, Koita, Thiam
Göztepe: Beto , Gassama, Borges, Titi, Berkan Emir, Castro, Poko, Tripic, Mossoro, Halil Akbunar, Wilczek
Gol: Dk. 2 Koita (Kasımpaşa)
Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Kasımpaşa-Göztepe maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
2. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Soldan ceza sahasına girerek çizgiye inen Ndongala'nın içeri çevirdiği top savunmaya çarparak kaleye yöneldi, kaleci Beto'nun müdahalesi sonrası yükselen meşin yuvarlağı Koita kafayla filelere gönderdi: 1-0
8. dakikada Thiam'ın sol kanattan ortaladığı topu ceza sahası içinde Koita indirdi, Hajradinovic'in müsait pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.
13. dakikada kurduğu baskı sonrası ceza sahası önünde Göztepe savunmasından topu kapıp içeri giren Hajradinovic'in sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp kaleci Beto'nun kucağında kaldı.
40. dakikada hızlı hücuma çıkan Kasımpaşa'da Hajradinovic sağdan ceza sahasına giren Ndongala'ya pasını verdi. Ndongala çaprazdan şutunu çekti savunmaya çarpan meşin yuvarlak yönünü değiştirip kaleye giderken kaleci Beto son anda topu kornere çeldi.
Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Kaynak: AA
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