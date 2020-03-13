Futbol: Süper Lig
Stat: EryamanHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem ErsoyMKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Lukasik, Faty, Sedat Ağçay (Dk. 67 Scarione), Rodrigues, Michalak (Dk. 75 Lobjanidze), Orgill (Dk. 86 İlhan Parlak)Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Dk.
13.03.2020 22:20 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:20
Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Lukasik, Faty, Sedat Ağçay (Dk. 67 Scarione), Rodrigues, Michalak (Dk. 75 Lobjanidze), Orgill (Dk. 86 İlhan Parlak)
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Dk. 71 Tarık Çetin), Moroziuk, Talbi, Burak Albayrak, Melnjak, Abdullah Durak (Dk. 56 Tunay Torun), Diomande, Boldrin, Garmash (Dk. 81 Sasse), Samudio, Skoda
Goller: Dk. 17 Burak Albayrak (Kendi kalesine), Dk. 23 Rodrigues (MKE Ankaragücü), Dk. 45+1 Garmash (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Dk. 90+5 Moroziuk (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Michalak, Dk. 57 Kulusic (MKE Ankaragücü), Dk. 64 Diomande (Çaykur Rizespor)
Süper Lig'in 26. haftasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan maçta MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
54. dakikada Boldrin'in MKE Ankaragücü ceza alanı dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta, iyi yükselen Talbi'nin kafa vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.
73. dakikada Samudio'nun sert vuruşunda, kaleci Friedrich topu kornere çeldi.
83. dakikada Kitsiou'nun sağdan ortasında Rodrigues uygun durumda topa vuramadı.
87. dakikada Skoda'nın kafa pasında MKE Ankaragücü ceza alanı içinde topla buluşan Sasse'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.
MKE Ankaragücü, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Lukasik, Faty, Sedat Ağçay (Dk. 67 Scarione), Rodrigues, Michalak (Dk. 75 Lobjanidze), Orgill (Dk. 86 İlhan Parlak)
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Dk. 71 Tarık Çetin), Moroziuk, Talbi, Burak Albayrak, Melnjak, Abdullah Durak (Dk. 56 Tunay Torun), Diomande, Boldrin, Garmash (Dk. 81 Sasse), Samudio, Skoda
Goller: Dk. 17 Burak Albayrak (Kendi kalesine), Dk. 23 Rodrigues (MKE Ankaragücü), Dk. 45+1 Garmash (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Dk. 90+5 Moroziuk (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Michalak, Dk. 57 Kulusic (MKE Ankaragücü), Dk. 64 Diomande (Çaykur Rizespor)
Süper Lig'in 26. haftasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan maçta MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
54. dakikada Boldrin'in MKE Ankaragücü ceza alanı dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta, iyi yükselen Talbi'nin kafa vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.
73. dakikada Samudio'nun sert vuruşunda, kaleci Friedrich topu kornere çeldi.
83. dakikada Kitsiou'nun sağdan ortasında Rodrigues uygun durumda topa vuramadı.
87. dakikada Skoda'nın kafa pasında MKE Ankaragücü ceza alanı içinde topla buluşan Sasse'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.
MKE Ankaragücü, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Mustafa Emre Eyisoy, HALİL UMUT MELER, Çaykur Rizespor, İlhan Parlak, Spor
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