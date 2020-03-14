Menü
Haberler ›› Spor ››Futbol: Süper Lig - Spor

Futbol: Süper Lig

Stat: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Serkan Okİttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Guilherme, Jonsson, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Shengelia, BajicFenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Jailson, Luiz Gustavo,...

14.03.2020 21:02 | Son Güncelleme: 14.03.2020 21:02
Futbol: Süper Lig
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Serkan Ok
İttifak Holding Konyaspor : Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Guilherme, Jonsson, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Shengelia, Bajic
Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Jailson, Luiz Gustavo, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici, Zajc, Rodrigues, Muric
Gol: Dk. 42 Bajic (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Selim Ay, Dk. 30 Uğur Demirok (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 38 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden İttifak Holding Konyaspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
16. dakikada sağ kanattan Skubic'in ortasında iyi yükselen Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda, kaleci Harun Tekin topu çizgiden çıkardı. VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Hüseyin Göçek oyunu devam ettirdi.
24. dakikada sağ kanattan Shengelia'nın yaptığı ortaya ceza sahası içinde Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.
42. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sağ kanattan Skubic'in ortasında Jailson'un kafasından seken topa Bajic'in bekletmeden sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Ömer Ali Şahiner, Hüseyin Göçek, Konyaspor, Selim Ay, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor Spor
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, Spor
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu Spor
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı Spor
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Juventuslu Douglas Costa İtalya'da koronavirüs karantinasındayken, nişanlısı Brezilya sahilerinde poz veriyor Spor
Juventuslu Douglas Costa İtalya'da koronavirüs karantinasındayken, nişanlısı Brezilya sahilerinde poz veriyor
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi Spor
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi