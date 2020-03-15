Futbol: Süper Lig
Süper Lig'de Göztepe ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak 21. hafta erteleme maçını yönetecek hakem açıklandı.
15.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:22
Süper Lig'de Göztepe ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak 21. hafta erteleme maçını yönetecek hakem açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 17 Mart Salı günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.
Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Bilal Gölen ile Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Gökberk Arslan olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 17 Mart Salı günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.
Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Bilal Gölen ile Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Gökberk Arslan olacak.
Kaynak: AA
Etiketler : Çaykur Rizespor, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Spor
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Spor
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı
Spor
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Spor
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Spor
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı
Spor
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı