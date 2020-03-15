Futbol: Süper Lig
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Cem Satman, İlker TakpakHes Kablo Kayserispor: Lung, Zoran, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Djedje, Campanharo, Hasan Hüseyin Acar, Mensah, Henrique, MesanovicBtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş,...
15.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:40
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Cem Satman, İlker Takpak
Hes Kablo Kayserispor : Lung, Zoran, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Djedje, Campanharo, Hasan Hüseyin Acar, Mensah, Henrique, Mesanovic
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Afriyie Acquah, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Fofana, Umut Bulut
Goller: Dk. 22 Mesanovic, Dk. 42 Henrique (Hes Kablo Kayserispor)
Sarı kart: Dk. 45+3 Mina
Süper Lig'in 26. haftasındaki Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ilk yarısını ev sahibi takım 2-0 önde tamamladı.
5. dakika Kayserispor atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Emre Taşdemir'in etkili ortasında, penaltı noktasında iyi yükselen Hasan Hüseyin Acar'ın kafa şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
8. dakikada sağ kanattan Zoran'ın ön direğe yerden ortasına hareketlenen Mesanovic, Mina'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonda maçın hakemi Ali Şansalan penaltıya hükmetti. VAR incelemesi sonucu penaltı kararı ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
20. dakikada Dje Dje'nin uzun pasında rakip yarı alanı sol çizgisinde hava gelen topu iyi kontrol eden Henrique, rakibini geçtikten sonra sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta Farnolle, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
22. dakikada rakip yarı alanın ilk metrelerinde topla buluşan Mensah rakiplerini geçerek sağ taraftan ceza sahasına girdi. Fofana'dan da topu kurtardıktan sonra ortasını yapan Mensah'ın pasında altı pas önünde topla buluşan Mesanovic tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
42. dakikada yarı alanından çıkmak isteyen Malatyaspor'da Fofana'nın hatalı pasında topu kapan Mensah'ın topu bekletmeden Henrique'ye aktardı. Topla buluşan Henrique'nin sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0
45+2. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Mesanovic hızla ceza sahasına girdi. Pozisyonun devamında Mina'nın müdahalesiyle Mesanovic yerde kaldı. Hakem bu hareket sonucu penaltıya hükmetti. Penaltıyı kullanmak için topun başına gelen Mensah'ın vuruşunda kaleci Farnolle, sağına gelen topu uzanarak kurtarmayı başardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Hes Kablo Kayserispor 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Cem Satman, İlker Takpak
Hes Kablo Kayserispor : Lung, Zoran, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Djedje, Campanharo, Hasan Hüseyin Acar, Mensah, Henrique, Mesanovic
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Afriyie Acquah, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Fofana, Umut Bulut
Goller: Dk. 22 Mesanovic, Dk. 42 Henrique (Hes Kablo Kayserispor)
Sarı kart: Dk. 45+3 Mina
Süper Lig'in 26. haftasındaki Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ilk yarısını ev sahibi takım 2-0 önde tamamladı.
5. dakika Kayserispor atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Emre Taşdemir'in etkili ortasında, penaltı noktasında iyi yükselen Hasan Hüseyin Acar'ın kafa şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
8. dakikada sağ kanattan Zoran'ın ön direğe yerden ortasına hareketlenen Mesanovic, Mina'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonda maçın hakemi Ali Şansalan penaltıya hükmetti. VAR incelemesi sonucu penaltı kararı ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
20. dakikada Dje Dje'nin uzun pasında rakip yarı alanı sol çizgisinde hava gelen topu iyi kontrol eden Henrique, rakibini geçtikten sonra sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta Farnolle, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
22. dakikada rakip yarı alanın ilk metrelerinde topla buluşan Mensah rakiplerini geçerek sağ taraftan ceza sahasına girdi. Fofana'dan da topu kurtardıktan sonra ortasını yapan Mensah'ın pasında altı pas önünde topla buluşan Mesanovic tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
42. dakikada yarı alanından çıkmak isteyen Malatyaspor'da Fofana'nın hatalı pasında topu kapan Mensah'ın topu bekletmeden Henrique'ye aktardı. Topla buluşan Henrique'nin sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0
45+2. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Mesanovic hızla ceza sahasına girdi. Pozisyonun devamında Mina'nın müdahalesiyle Mesanovic yerde kaldı. Hakem bu hareket sonucu penaltıya hükmetti. Penaltıyı kullanmak için topun başına gelen Mensah'ın vuruşunda kaleci Farnolle, sağına gelen topu uzanarak kurtarmayı başardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Hes Kablo Kayserispor 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Hasan Hüseyin Acar, Emre Taşdemir, Ali Şansalan, Kayserispor, Spor
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