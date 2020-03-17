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Futbol: Süper Lig

Stat: Gürsel AkselHakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Bilal Gölen, Osman Gökhan BilirGöztepe: Beto, Murat Paluli, Titi, Borges, Berkan Emir, Napoleoni, Soner Aydoğdu, Castro, Halil Akbunar, Deniz Kadah, JeromeÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Burak Albayrak, Talbi, Melnjak,...

17.03.2020 20:52 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:52
Futbol: Süper Lig
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Bilal Gölen, Osman Gökhan Bilir
Göztepe: Beto, Murat Paluli, Titi, Borges, Berkan Emir, Napoleoni, Soner Aydoğdu, Castro, Halil Akbunar, Deniz Kadah, Jerome
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Burak Albayrak, Talbi, Melnjak, Samudio, Vetrih, Oğuz Kağan Güçtekin, Garmash, Boldrin, Skoda
Sarı kart: Dk. 23 Boldrin (Çaykur Rizespor)
Süper Lig'de Göztepe ile Çaykur Rizespor arasında oynanan 21. hafta erteleme maçının ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.
5. dakikada Castro'nun ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak savunma oyuncularına çarpıp kornere çıktı.
38. dakikada sol çapraz pozisyonda topla buluşan Soner Aydoğdu'nun kaleye gönderdiği topu kaleci Gökhan Akkan kontrol etti.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Mustafa Öğretmenoğlu, Soner Aydoğdu, Spor

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