Futbol: Süper Lig
Süper Lig'in 27. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
18.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:30
Süper Lig'in 27. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 27. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:
20 Mart Cuma:
20.00 Fenerbahçe-HES Kablo Kayserispor: Atilla Karaoğlan
21 Mart Cumartesi:
14.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır
17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler
17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk
22 Mart Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy
16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan
19.00 Göztepe-Trabzonspor: Zorbay Küçük
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 27. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:
20 Mart Cuma:
20.00 Fenerbahçe-HES Kablo Kayserispor: Atilla Karaoğlan
21 Mart Cumartesi:
14.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır
17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler
17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk
22 Mart Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy
16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan
19.00 Göztepe-Trabzonspor: Zorbay Küçük
Kaynak: AA
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