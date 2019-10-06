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Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in 7. haftası oynanan dört karşılaşmayla sona erdi.

06.10.2019 23:04Futbol: Süper Lig'de görünüm
Süper Lig'in 7. haftası oynanan dört karşılaşmayla sona erdi.
Süper Lig'de bu hafta deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 yenilen Aytemiz Alanyaspor, 14 puan ve averajla liderliğini sürdürdü. Haftaya ligin tek yenilgisiz takımı olarak giren Aytemiz Alanyaspor'un da mağlup olmasıyla ligde namağlup takım kalmadı.
Haftanın sonuçları
Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor: 5-1
Fenerbahçe-Antalyaspor: 0-1
Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: 1-4
Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor: 4-0
Gençlerbirliği-Galatasaray: 0-0
Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: 3-1
Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: 2-0
Gaziantep FK-Medipol Başakşehir : 1-2
Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 1-2
Puan durumu
Süper Lig'de 7. haftanın ardından puan durumu şu şekilde oluştu:

TakımlarOGBMAYAVP
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1.AYTEMİZ ALANYASPOR7421138514
2.DEMİR GRUP SİVASSPOR7331127512
3.TRABZONSPOR7331139412
4.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR7331106412
5.FENERBAHÇE7322117411
6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR7322129311
7.ANTALYASPOR732299011
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ73221213-111
9.BTCTURK YENİ MALATYASPOR73131610610
10.GALATASARAY724166010
11.GÖZTEPE72326519
12.BEŞİKTAŞ72231012-28
13.YUKATEL DENİZLİSPOR722368-28
14.ÇAYKUR RİZESPOR7223611-58
15.MKE ANKARAGÜCÜ7223611-58
16.KASIMPAŞA7214711-47
17.GENÇLERBİRLİĞİ7034612-63
18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR7034714-73

8. hafta programı
Süper Lig'de 8. hafta müsabakaların programı şöyle:
18 Ekim Cuma:
20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)
19 Ekim Cumartesi:
15.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)
17.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
17.30 Trabzonspor-Gaziantep FK (Medical Park)
20.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)
20 Ekim Pazar:
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)
21 Ekim Pazartesi:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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