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Zirve yarışı alev aldı! İşte puan durumu

Süper Lig'in 11. haftası, oynanan 4 müsabakayla tamamlandı. İttifak Holding Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor 21 puanla haftayı lider kapattı.

10.11.2019 21:26 | Son Güncelleme: 10.11.2019 22:21

Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda, evinde Aytemiz Alanyaspor'u 1-0, Beşiktaş konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 1-0, Medipol Başakşehir ise evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederken, Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı da 1-1 eşitlikle sona erdi. Sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-0 yenen Demir Grup Sivasspor, puanını 21'e çıkartarak liderliğe yükseldi. Ligde 20 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'yi, 19'ar puanı bulunan Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir ve Galatasaray takip etti.

Süper Lig'de 11. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Fenerbahçe- : 3-2

Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor: 2-1
Çaykur Rizespor-Antalyaspor: 1-0
Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: 2-0
Gaziantep FK-Galatasaray: 0-2
Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 1-1
Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0
Beşiktaş-Yukatel Denizlispor: 1-0
Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: 2-1

Süper Lig'de 11. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Süper Lig'de 12. hafta müsabakalarının programı şöyle:

22 Kasım Cuma:

20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)

23 Kasım Cumartesi:

15.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)

17.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediyesi)

24 Kasım Pazar:

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)

19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)

25 Kasım Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)

Zirve yarışı alev aldı! İşte puan durumu

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: AA


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