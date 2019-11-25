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Süper Lig'de 12. hafta tamamlandı! İşte puan durumu

Süper Lig'de 12. hafta Antalyaspor-Gaziantep maçıyla tamamlandı. Kayserispor'u 4-1 ile geçen Sivasspor, 24 puanla liderliğini sürdürdü.

25.11.2019 22:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 23:06

Süper Lig'in 12. haftası, yapılan tek maçla tamamlandı. Ligde haftanın kapanış müsabakasında ile Kulübü 1-1 berabere kaldı. Deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, puanını 24'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Demir Grup Sivasspor'u 22'şer puanı bulunan Trabzonspor ile Medipol Başakşehir takip etti.

Süper Lig'de 12. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 0-1

Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor: 2-0
MKE Ankaragücü-Trabzonspor: 0-3
İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: 0-1
İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: 1-4
Kasımpaşa-Gençlerbirliği: 1-2
Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: 0-1
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 0-0
Antalyaspor-Gaziantep Futbol Kulübü: 1-1

Süper Lig'de 12. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Süper Lig'de 13. hafta maçlarının programı şöyle:

29 Kasım Cuma:

20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor

30 Kasım Cumartesi:

15.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa

15.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor

17.30 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü

20.00 Göztepe-Fenerbahçe

1 Aralık Pazar:

14.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Yukatel Denizlispor

16.30 Medipol Başakşehir-Antalyaspor

19.00 Trabzonspor-Galatasaray

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor

Süper Lig'de 12. hafta tamamlandı! İşte puan durumu

Antalyaspor, Gaziantep, Futbol, Spor

Kaynak: AA


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