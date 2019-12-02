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Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 13. hafta oynanan tek maçla tamamlandı.

02.12.2019 22:16 | Son Güncelleme: 02.12.2019 22:16Futbol: Süper Lig'de görünüm
Süper Lig'de 13. hafta oynanan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında zirve mücadelesi veren , son sıradan kurtulmak isteyen İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk etti. Müsabakayı 4-1 kazanan siyah-beyazlılar zirve takibini sürdürdü.
Haftaya lider giren Demir Grup , ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek puanını 27'ye çıkardı ve ilk sıradaki yerini korudu. Kasımpaşa'da bu müsabakanın ardından teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı.
Haftanın öne çıkan maçında Trabzonspor, konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.
Deplasman performansında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe ise İzmir'de çıktığı Göztepe maçından 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Haftanın sonuçları
Ligin 13. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 3-3
Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: 2-0
Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor: 3-1
Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: 5-0
Göztepe-Fenerbahçe: 2-2
Gaziantep FK-Yukatel Denizlispor: 1-2
Medipol Başakşehir-Antalyaspor: 2-0
Trabzonspor-Galatasaray: 1-1
Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor: 4-1
Puan durumu
Ligde 13. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
TakımlarOGBMAYAVP
1. DEMİR GRUP SİVASSPOR13 8 3 2 26 12 14 27
2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR13 7 4 2 21 13 8 25
3. BEŞİKTAŞ13 7 3 3 19 14 5 24
4. TRABZONSPOR13 6 5 2 24 14 10 23
5. AYTEMİZ ALANYASPOR13 6 4 3 24 13 11 22
6. FENERBAHÇE13 6 4 3 23 14 9 22
7. BTCTURK YENİ MALATYASPOR13 5 5 3 28 16 12 20
8. GALATASARAY13 5 5 3 14 11 3 20
9. GÖZTEPE13 4 5 4 13 14 -1 17
10. YUKATEL DENİZLİSPOR13 5 2 6 13 14 -1 17
11. ÇAYKUR RİZESPOR13 5 2 6 14 21 -7 17
12. GAZİANTEP FK13 4 4 5 18 24 -6 16
13. GENÇLERBİRLİĞİ13 3 5 5 20 20 0 14
14. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR13 3 4 6 13 20 -7 13
15. KASIMPAŞA13 3 3 7 17 22 -5 12
16. ANTALYASPOR13 3 3 7 12 23 -11 12
17. MKE ANKARAGÜCÜ13 2 3 8 8 25 -17 9
18. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR13 1 4 8 12 29 -17 7

14. haftanın programı
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
6 Aralık Cuma:
20.30 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)
7 Aralık Cumartesi:
15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)
17.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Eryaman)
20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)
8 Aralık Pazar:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (Konya Büyükşehir Belediye)
16.30 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir (Denizli Atatürk)
16.30 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
9 Aralık Pazartesi:
20.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

İstikbal Mobilya, Sivasspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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