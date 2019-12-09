Süper Lig'de 14. hafta tamamlandı! İşte puan durumu

Ligde haftanın kapanış müsabakasında İstikbal Mobilya Kayserispor, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek bu sezonki ikinci galibiyetini aldı. Deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, puanını 30'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Kasımpaşa deplasmanında 4 maçın ardından kazanan Beşiktaş ise ligde ikinci basamağa yükseldi.

Süper Lig'de 14. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 5-2

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-3

MKE Ankaragücü-Göztepe: 1-3

Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: 1-0

İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK: 0-0

Antalyaspor-Trabzonspor: 1-3

Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: 1-1

Kasımpaşa-Beşiktaş: 2-3

İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor: 1-0

Süper Lig'de 14. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:



Süper Lig'de 15. hafta maçlarının programı şöyle:

13 Aralık Cuma:

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor

14 Aralık Cumartesi:

15.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa

17.30 Gençlerbirliği-Göztepe

20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü

15 Aralık Pazar:

14.00 Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor

16.30 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe

19.00 Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor

16 Aralık Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor

20.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor