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Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in 15. haftası, yapılan iki maçla tamamlandı.

16.12.2019 22:36 | Son Güncelleme: 16.12.2019 22:36Futbol: Süper Lig'de görünüm
Süper Lig'in 15. haftası, yapılan iki maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış müsabakalarında Yukatel , deplasmanda 'u 2-1 yenerken, Medipol evinde İttifak Holding Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı.
Konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Demir Grup Sivasspor, puanını 33'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'in 15. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor: 0-0
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 0-3
Gençlerbirliği-Göztepe: 3-1
Galatasaray-MKE Ankaragücü: 2-2
Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-0
Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: 3-1
Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-2
Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: 1-2
Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor: 1-1
Puan durumu
Süper Lig'de 15. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
TakımlarOGBMAYAVP
----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. DEMİR GRUP SİVASSPOR15 10 3 2 32 14 18 33
2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR15 7 6 2 23 15 8 27
3. BEŞİKTAŞ15 8 3 4 22 18 4 27
4. TRABZONSPOR15 7 5 3 28 17 11 26
5. FENERBAHÇE15 7 4 4 29 19 10 25
6. GALATASARAY15 6 6 3 17 13 4 24
7. BTCTURK YENİ MALATYASPOR15 6 5 4 31 19 12 23
8. AYTEMİZ ALANYASPOR15 6 5 4 24 14 10 23
9. YUKATEL DENİZLİSPOR15 6 3 6 16 16 0 21
10. GÖZTEPE15 5 5 5 17 18 -1 20
11. GAZİANTEP FK15 5 5 5 21 24 -3 20
12. GENÇLERBİRLİĞİ15 4 5 6 25 26 -1 17
13. ÇAYKUR RİZESPOR15 5 2 8 14 25 -11 17
14. KASIMPAŞA15 4 3 8 22 25 -3 15
15. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR15 3 6 6 14 21 -7 15
16. ANTALYASPOR15 3 4 8 13 26 -13 13
17. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR15 2 4 9 13 32 -19 10
18. MKE ANKARAGÜCÜ15 2 4 9 11 30 -19 10


16. haftanın programı
Süper Lig'de 16. hafta maçlarının programı şöyle:
20 Aralık Cuma:
20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü
21 Aralık Cumartesi:
15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor
17.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK
20.00 Göztepe-Galatasaray
22 Aralık Pazar:
14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor
16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş
23 Aralık Pazartesi:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor
20.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor

Trabzonspor, Denizlispor, Başakşehir, Spor

Kaynak: AA

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