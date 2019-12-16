Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in 15. haftası, yapılan iki maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış müsabakalarında Yukatel Denizlispor
, deplasmanda Trabzonspor
'u 2-1 yenerken, Medipol Başakşehir
evinde İttifak Holding Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı.
Konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Demir Grup Sivasspor, puanını 33'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'in 15. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor: 0-0
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 0-3
Gençlerbirliği-Göztepe: 3-1
Galatasaray-MKE Ankaragücü: 2-2
Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-0
Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: 3-1
Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-2
Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: 1-2
Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor: 1-1
Puan durumu
Süper Lig'de 15. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|-----------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|15
|10
|3
|2
|32
|14
|18
|33
|2.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|15
|7
|6
|2
|23
|15
|8
|27
|3.
|BEŞİKTAŞ
|15
|8
|3
|4
|22
|18
|4
|27
|4.
|TRABZONSPOR
|15
|7
|5
|3
|28
|17
|11
|26
|5.
|FENERBAHÇE
|15
|7
|4
|4
|29
|19
|10
|25
|6.
|GALATASARAY
|15
|6
|6
|3
|17
|13
|4
|24
|7.
|BTCTURK YENİ MALATYASPOR
|15
|6
|5
|4
|31
|19
|12
|23
|8.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|15
|6
|5
|4
|24
|14
|10
|23
|9.
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|15
|6
|3
|6
|16
|16
|0
|21
|10.
|GÖZTEPE
|15
|5
|5
|5
|17
|18
|-1
|20
|11.
|GAZİANTEP FK
|15
|5
|5
|5
|21
|24
|-3
|20
|12.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|15
|4
|5
|6
|25
|26
|-1
|17
|13.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|15
|5
|2
|8
|14
|25
|-11
|17
|14.
|KASIMPAŞA
|15
|4
|3
|8
|22
|25
|-3
|15
|15.
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|15
|3
|6
|6
|14
|21
|-7
|15
|16.
|ANTALYASPOR
|15
|3
|4
|8
|13
|26
|-13
|13
|17.
|İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|15
|2
|4
|9
|13
|32
|-19
|10
|18.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|15
|2
|4
|9
|11
|30
|-19
|10
16. haftanın programı
Süper Lig'de 16. hafta maçlarının programı şöyle:
20 Aralık Cuma:
20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü
21 Aralık Cumartesi:
15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor
17.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK
20.00 Göztepe-Galatasaray
22 Aralık Pazar:
14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor
16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş
23 Aralık Pazartesi:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor
20.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor