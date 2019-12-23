Süper Lig'de 16. hafta tamamlandı! İşte puan durumu

Süper Lig'in 16. haftası, bu akşam oynanan iki maçla tamamlandı. Haftanın son müsabakalarında, Trabzonspor, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Aytemiz Alanyaspor ise yine rakip sahada Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup etti. Gençlerbirliği ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, puanını 34'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Haftanın derbi mücadelesinde ise Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

Süper Lig'de 14. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 2-2

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: 0-2

Kasımpaşa-Gaziantep FK: 3-4

Göztepe-Galatasaray: 2-1

Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor: 2-2

İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir: 1-4

Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-1

İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: 0-1

Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyapor: 1-5



Süper Lig'de 16. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

27 Aralık Cuma:

20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği

28 Aralık Cumartesi:

15.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor

17.30 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa

17.30 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor

20.00 Galatasaray-Antalyaspor

29 Aralık Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe

16.30 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor

16.30 Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe