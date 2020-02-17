Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 22. hafta yapılan iki maçla sona erdi.
Ligde haftanın kapanış maçlarında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Kasımpaşa
'yı 3-1, Gaziantep FK de evinde Çaykur
Rizespor'u 2-0 yendi.
Haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.
Bir maçı eksik Trabzonspor da evinde haftaya lider giren Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek zirvenin yeni sahibi oldu.
Galatasaray, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerken, Aytemiz Alanyaspor evinde Gençlerbirliği karşısında 1-0'lık yenilgiye engel olamadı. Fenerbahçe ise MKE Ankaragücü deplasmanında 2-1 mağlup oldu.
Sonuçlar
Ligin 22. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 1-0
Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor: 0-1
İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: 1-3
MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: 2-1
Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: 0-1
Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: 2-1
Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 1-0
Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: 3-1
Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: 2-0
Puan durumu
Süper Lig'de tamamlanan 22. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|TRABZONSPOR
|21
|13
|5
|3
|47
|21
|26
|44
|2.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|22
|12
|7
|3
|41
|22
|19
|43
|3.
|GALATASARAY
|22
|12
|6
|4
|36
|17
|19
|42
|4.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|22
|12
|6
|4
|41
|26
|15
|42
|5.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|22
|11
|6
|5
|41
|21
|20
|39
|6.
|FENERBAHÇE
|22
|11
|5
|6
|41
|26
|15
|38
|7.
|BEŞİKTAŞ
|22
|11
|3
|8
|34
|28
|6
|36
|8.
|GÖZTEPE
|21
|9
|6
|6
|28
|23
|5
|33
|9.
|GAZİANTEP FK
|22
|8
|6
|8
|33
|35
|-2
|30
|10.
|BTCTURK YENİ MALATYASPOR
|21
|6
|6
|9
|34
|30
|4
|24
|11.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|22
|6
|6
|10
|31
|39
|-8
|24
|12.
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|22
|6
|6
|10
|21
|30
|-9
|24
|13.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|21
|7
|3
|11
|21
|32
|-11
|24
|14.
|FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|22
|5
|7
|10
|23
|39
|-16
|22
|15.
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|22
|4
|8
|10
|17
|30
|-13
|20
|16.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|22
|4
|8
|10
|20
|38
|-18
|20
|17.
|KASIMPAŞA
|22
|4
|4
|14
|29
|49
|-20
|16
|18.
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|22
|3
|6
|13
|22
|54
|-32
|15
Gelecek haftanın programı
Ligin 23. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
21 Şubat Cuma:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni 4 Eylül)
22 Şubat Cumartesi:
14.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
17.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)
20.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)
23 Şubat Pazar:
13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Antalyaspor (Yeni Malatya)
16.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)
24 Şubat Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)
20.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)