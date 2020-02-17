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Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 22. hafta yapılan iki maçla sona erdi.

17.02.2020 22:42 | Son Güncelleme: 17.02.2020 22:42Futbol: Süper Lig'de görünüm
Süper Lig'de 22. hafta yapılan iki maçla sona erdi.
Ligde haftanın kapanış maçlarında Fraport TAV Antalyaspor sahasında 'yı 3-1, Gaziantep FK de evinde Rizespor'u 2-0 yendi.
Haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.
Bir maçı eksik Trabzonspor da evinde haftaya lider giren Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek zirvenin yeni sahibi oldu.
Galatasaray, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerken, Aytemiz Alanyaspor evinde Gençlerbirliği karşısında 1-0'lık yenilgiye engel olamadı. Fenerbahçe ise MKE Ankaragücü deplasmanında 2-1 mağlup oldu.
Sonuçlar
Ligin 22. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 1-0
Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor: 0-1
İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: 1-3
MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: 2-1
Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: 0-1
Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: 2-1
Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 1-0
Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: 3-1
Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: 2-0
Puan durumu
Süper Lig'de tamamlanan 22. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. TRABZONSPOR21 13 5 3 47 21 26 44
2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR22 12 7 3 41 22 19 43
3. GALATASARAY22 12 6 4 36 17 19 42
4. DEMİR GRUP SİVASSPOR22 12 6 4 41 26 15 42
5. AYTEMİZ ALANYASPOR22 11 6 5 41 21 20 39
6. FENERBAHÇE22 11 5 6 41 26 15 38
7. BEŞİKTAŞ22 11 3 8 34 28 6 36
8. GÖZTEPE21 9 6 6 28 23 5 33
9. GAZİANTEP FK22 8 6 8 33 35 -2 30
10. BTCTURK YENİ MALATYASPOR21 6 6 9 34 30 4 24
11. GENÇLERBİRLİĞİ22 6 6 10 31 39 -8 24
12. YUKATEL DENİZLİSPOR22 6 6 10 21 30 -9 24
13. ÇAYKUR RİZESPOR21 7 3 11 21 32 -11 24
14. FRAPORT TAV ANTALYASPOR22 5 7 10 23 39 -16 22
15. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR22 4 8 10 17 30 -13 20
16. MKE ANKARAGÜCÜ22 4 8 10 20 38 -18 20
17. KASIMPAŞA22 4 4 14 29 49 -20 16
18. HES KABLO KAYSERİSPOR22 3 6 13 22 54 -32 15

Gelecek haftanın programı
Ligin 23. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
21 Şubat Cuma:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni 4 Eylül)
22 Şubat Cumartesi:
14.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
17.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)
20.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)
23 Şubat Pazar:
13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Antalyaspor (Yeni Malatya)
16.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)
24 Şubat Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)
20.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

Kasımpaşa, Çaykur, Spor

Kaynak: AA

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