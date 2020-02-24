Haberler » Spor » Futbol: Süper Lig'de görünüm - Spor

Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 23. hafta, yapılan iki maçla sona erdi.

24.02.2020 23:12 | Son Güncelleme: 24.02.2020 23:12Futbol: Süper Lig'de görünüm
Süper Lig'de 23. hafta, yapılan iki maçla sona erdi.
Medipol , deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek, liderliğe yükseldi. Günün diğer maçında ise , sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 ile geçti.
Haftaya maç eksiğiyle lider giren , Beşiktaş deplasmanından 2-2'lik sonuçla ayrıldı.
Süper Lig'de 23. haftada oynanan derbi maçta ise Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yendi.
Sonuçlar
Ligin 23. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0
Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: 2-2
Göztepe-Gaziantep FK: 1-1
Beşiktaş-Trabzonspor: 2-2
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-2
Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: 1-0
Fenerbahçe-Galatasaray: 1-3
Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: 1-2
Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: 2-0
Puan durumu
Süper Lig'de tamamlanan 23. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR23 13 7 3 43 23 20 46
2. TRABZONSPOR22 13 6 3 49 23 26 45
3. GALATASARAY23 13 6 4 39 18 21 45
4. DEMİR GRUP SİVASSPOR23 13 6 4 42 26 16 45
5. AYTEMİZ ALANYASPOR23 11 6 6 41 22 19 39
6. FENERBAHÇE23 11 5 7 42 29 13 38
7. BEŞİKTAŞ23 11 4 8 36 30 6 37
8. GÖZTEPE22 9 7 6 29 24 5 34
9. GAZİANTEP FK23 8 7 8 34 36 -2 31
10. GENÇLERBİRLİĞİ23 7 6 10 32 39 -7 27
11. FRAPORT TAV ANTALYASPOR23 6 7 10 25 40 -15 25
12. BTCTURK YENİ MALATYASPOR22 6 6 10 35 32 3 24
13. YUKATEL DENİZLİSPOR23 6 6 11 21 32 -11 24
14. ÇAYKUR RİZESPOR22 7 3 12 22 34 -12 24
15. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR23 4 9 10 19 32 -13 21
16. MKE ANKARAGÜCÜ23 4 8 11 20 39 -19 20
17. KASIMPAŞA23 5 4 14 31 49 -18 19
18. HES KABLO KAYSERİSPOR23 3 7 13 24 56 -32 16


24. haftanın programı
Ligin 24. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
28 Şubat Cuma:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)
29 Şubat Cumartesi:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)
17.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)
1 Mart Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)
16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)
19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (Türk Telekom)
2 Mart Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Trabzonspor, Başakşehir, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 25 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
17:07  Distemper nedir? Köpekte gençlik hastalığı neden olur? Distemper belirtileri nelerdir?
16:42  Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli?
16:19  Fiyat nasıl yazılır? TDK'ya göre fiyat mı, fiat mı? Fiyat ne demek?
16:00  Tel Rıfat nerede? Tel Rıfat Türkiye'ye ne kadar uzaklıkta? Tel Rıfat Türkiye için neden önemlidir?
25.02.2020 00:20:58