Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 23. hafta, yapılan iki maçla sona erdi.
Medipol Başakşehir
, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek, liderliğe yükseldi. Günün diğer maçında ise Kasımpaşa
, sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 ile geçti.
Haftaya maç eksiğiyle lider giren Trabzonspor
, Beşiktaş deplasmanından 2-2'lik sonuçla ayrıldı.
Süper Lig'de 23. haftada oynanan derbi maçta ise Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yendi.
Sonuçlar
Ligin 23. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0
Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: 2-2
Göztepe-Gaziantep FK: 1-1
Beşiktaş-Trabzonspor: 2-2
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-2
Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: 1-0
Fenerbahçe-Galatasaray: 1-3
Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: 1-2
Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: 2-0
Puan durumu
Süper Lig'de tamamlanan 23. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|23
|13
|7
|3
|43
|23
|20
|46
|2.
|TRABZONSPOR
|22
|13
|6
|3
|49
|23
|26
|45
|3.
|GALATASARAY
|23
|13
|6
|4
|39
|18
|21
|45
|4.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|23
|13
|6
|4
|42
|26
|16
|45
|5.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|23
|11
|6
|6
|41
|22
|19
|39
|6.
|FENERBAHÇE
|23
|11
|5
|7
|42
|29
|13
|38
|7.
|BEŞİKTAŞ
|23
|11
|4
|8
|36
|30
|6
|37
|8.
|GÖZTEPE
|22
|9
|7
|6
|29
|24
|5
|34
|9.
|GAZİANTEP FK
|23
|8
|7
|8
|34
|36
|-2
|31
|10.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|23
|7
|6
|10
|32
|39
|-7
|27
|11.
|FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|23
|6
|7
|10
|25
|40
|-15
|25
|12.
|BTCTURK YENİ MALATYASPOR
|22
|6
|6
|10
|35
|32
|3
|24
|13.
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|23
|6
|6
|11
|21
|32
|-11
|24
|14.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|22
|7
|3
|12
|22
|34
|-12
|24
|15.
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|23
|4
|9
|10
|19
|32
|-13
|21
|16.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|23
|4
|8
|11
|20
|39
|-19
|20
|17.
|KASIMPAŞA
|23
|5
|4
|14
|31
|49
|-18
|19
|18.
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|23
|3
|7
|13
|24
|56
|-32
|16
24. haftanın programı
Ligin 24. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
28 Şubat Cuma:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)
29 Şubat Cumartesi:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)
17.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)
1 Mart Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)
16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)
19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (Türk Telekom)
2 Mart Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)