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Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 25. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.

09.03.2020 22:26 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:26
Futbol: Süper Lig'de görünüm
Süper Lig'de 25. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış müsabakasında Gençlerbirliği ile Fraport TAV Antalyaspor 1-1 berabere kaldı.
Deplasmanda Göztepe'yi 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, puanını 52'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Turuncu-lacivertli takımı, 49'ar puanı bulunan Trabzonspor, Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor takip etti.
Sonuçlar
Süper Lig'in 25. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 2-1
BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 1-1
Gaziantep FK-Trabzonspor: 1-1
Göztepe-Medipol Başakşehir: 0-3
Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor: 2-2
Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor: 5-1
Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: 2-2
Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1
Puan durumu
Süper Lig'de oynanan 25. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR25 15 7 3 49 24 25 52
2. TRABZONSPOR24 14 7 3 55 26 29 49
3. GALATASARAY25 14 7 4 44 20 24 49
4. DEMİR GRUP SİVASSPOR25 14 7 4 47 28 19 49
5. BEŞİKTAŞ25 13 4 8 40 32 8 43
6. AYTEMİZ ALANYASPOR25 11 7 7 43 25 18 40
7. FENERBAHÇE25 11 7 7 46 33 13 40
8. GÖZTEPE24 9 7 8 29 28 1 34
9. GAZİANTEP FK25 8 8 9 36 40 -4 32
10. YUKATEL DENİZLİSPOR25 7 7 11 25 34 -9 28
11. GENÇLERBİRLİĞİ25 7 7 11 33 43 -10 28
12. FRAPORT TAV ANTALYASPOR25 6 9 10 28 43 -15 27
13. BTCTURK YENİ MALATYASPOR24 6 7 11 36 35 1 25
14. ÇAYKUR RİZESPOR24 7 4 13 25 40 -15 25
15. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR25 4 11 10 20 33 -13 23
16. KASIMPAŞA25 6 5 14 36 50 -14 23
17. MKE ANKARAGÜCÜ25 4 8 13 21 44 -23 20
18. HES KABLO KAYSERİSPOR25 4 7 14 26 61 -35 19

26. haftanın programı
Süper Lig'in 26. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
13 Mart Cuma:
20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor
20.00 Kasımpaşa-Göztepe
14 Mart Cumartesi:
14.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği
17.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe
15 Mart Pazar:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor
16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir
19.00 Galatasaray-Beşiktaş
16 Mart Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor

Kaynak: AA

Etiketler : Gençlerbirliği, Antalyaspor, Spor
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