Futbol: Süper Lig'de görünüm
Süper Lig'de 25. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.
09.03.2020 22:26 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:26
Süper Lig'de 25. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış müsabakasında Gençlerbirliği ile Fraport TAV Antalyaspor 1-1 berabere kaldı.
Deplasmanda Göztepe'yi 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, puanını 52'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Turuncu-lacivertli takımı, 49'ar puanı bulunan Trabzonspor, Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor takip etti.
Sonuçlar
Süper Lig'in 25. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 2-1
BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 1-1
Gaziantep FK-Trabzonspor: 1-1
Göztepe-Medipol Başakşehir: 0-3
Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor: 2-2
Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor: 5-1
Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: 2-2
Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1
Puan durumu
Süper Lig'de oynanan 25. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
26. haftanın programı
Süper Lig'in 26. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
13 Mart Cuma:
20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor
20.00 Kasımpaşa-Göztepe
14 Mart Cumartesi:
14.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği
17.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe
15 Mart Pazar:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor
16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir
19.00 Galatasaray-Beşiktaş
16 Mart Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor
Ligde haftanın kapanış müsabakasında Gençlerbirliği ile Fraport TAV Antalyaspor 1-1 berabere kaldı.
Deplasmanda Göztepe'yi 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, puanını 52'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Turuncu-lacivertli takımı, 49'ar puanı bulunan Trabzonspor, Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor takip etti.
Sonuçlar
Süper Lig'in 25. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 2-1
BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 1-1
Gaziantep FK-Trabzonspor: 1-1
Göztepe-Medipol Başakşehir: 0-3
Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor: 2-2
Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor: 5-1
Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: 2-2
Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1
Puan durumu
Süper Lig'de oynanan 25. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|25
|15
|7
|3
|49
|24
|25
|52
|2.
|TRABZONSPOR
|24
|14
|7
|3
|55
|26
|29
|49
|3.
|GALATASARAY
|25
|14
|7
|4
|44
|20
|24
|49
|4.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|25
|14
|7
|4
|47
|28
|19
|49
|5.
|BEŞİKTAŞ
|25
|13
|4
|8
|40
|32
|8
|43
|6.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|25
|11
|7
|7
|43
|25
|18
|40
|7.
|FENERBAHÇE
|25
|11
|7
|7
|46
|33
|13
|40
|8.
|GÖZTEPE
|24
|9
|7
|8
|29
|28
|1
|34
|9.
|GAZİANTEP FK
|25
|8
|8
|9
|36
|40
|-4
|32
|10.
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|25
|7
|7
|11
|25
|34
|-9
|28
|11.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|25
|7
|7
|11
|33
|43
|-10
|28
|12.
|FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|25
|6
|9
|10
|28
|43
|-15
|27
|13.
|BTCTURK YENİ MALATYASPOR
|24
|6
|7
|11
|36
|35
|1
|25
|14.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|24
|7
|4
|13
|25
|40
|-15
|25
|15.
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|25
|4
|11
|10
|20
|33
|-13
|23
|16.
|KASIMPAŞA
|25
|6
|5
|14
|36
|50
|-14
|23
|17.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|25
|4
|8
|13
|21
|44
|-23
|20
|18.
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|25
|4
|7
|14
|26
|61
|-35
|19
26. haftanın programı
Süper Lig'in 26. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
13 Mart Cuma:
20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor
20.00 Kasımpaşa-Göztepe
14 Mart Cumartesi:
14.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği
17.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe
15 Mart Pazar:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor
16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir
19.00 Galatasaray-Beşiktaş
16 Mart Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Futbol: Süper Lig'de görünüm
Etiketler : Gençlerbirliği, Antalyaspor, Spor
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