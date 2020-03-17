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Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in 21. haftasından ertelenen maçta Göztepe, ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

17.03.2020 22:20 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:20
Futbol: Süper Lig'de görünüm
Süper Lig'in 21. haftasından ertelenen maçta Göztepe, ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.
Göztepe bu galibiyetle puanını 37'ye çıkartarak ligde 8. sıraya yerleşti. 25 puanı bulunan Çaykur Rizespor ise averajla 16. sırada yer aldı.
Erteleme maçının kalmadığı Süper Lig'de, 26. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
TakımlarOGBMAYAVP
1. TRABZONSPOR26 15 8 3 59 28 31 53
2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR26 15 8 3 50 25 25 53
3. GALATASARAY26 14 8 4 44 20 24 50
4. DEMİR GRUP SİVASSPOR26 14 7 5 47 29 18 49
5. BEŞİKTAŞ26 13 5 8 40 32 8 44
6. AYTEMİZ ALANYASPOR26 12 7 7 44 25 19 43
7. FENERBAHÇE26 11 7 8 46 34 12 40
8. GÖZTEPE26 10 7 9 31 30 1 37
9. GAZİANTEP FK26 8 8 10 36 41 -5 32
10. YUKATEL DENİZLİSPOR26 8 7 11 26 34 -8 31
11. FRAPORT TAV ANTALYASPOR26 7 9 10 29 43 -14 30
12. GENÇLERBİRLİĞİ26 7 7 12 33 44 -11 28
13. KASIMPAŞA26 7 5 14 38 50 -12 26
14. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR26 5 11 10 21 33 -12 26
15. BTCTURK YENİ MALATYASPOR26 6 7 13 38 40 -2 25
16. ÇAYKUR RİZESPOR26 7 4 15 26 44 -18 25
17. MKE ANKARAGÜCÜ26 5 8 13 23 45 -22 23
18. HES KABLO KAYSERİSPOR26 5 7 14 28 62 -34 22

Kaynak: AA

Etiketler : Çaykur Rizespor, Spor

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