Futbol: Tff 1. Lig

Stat: Bolu
Atatürk
Hakemler: Burak Şeker
, Burak Cansız, Çetin Öncel
Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı
, Sinan Kurt (Dk. 40 Mertan Caner
Öztürk), Ayuk (Dk. 56 Beykan Şimşek
), Burhan Eşer
(Dk. 73 Oğuzhan Erdoğan
), Hasan Kılıç
, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu
, Lumanza, Anıl Karaer
, Magaye
Tetiş Yapı Elazığpor: Soner Şahin, Kadir Bekmezci
, Ahmet Aras
, Orhan Şam
, Tatos, Adem Alkaşi
, Bagayoko (Dk. 62 Kadir Taşoğlu), Ali Fırat Okur, Diarra (Dk. 73 Murathan Özen), Mehmet Yiğit, Emre Öztürk
Goller: Dk. 32 Tatos (Tetiş Yapı Elazığspor
), Dk. 59 Mertan Caner Öztürk
(Osmanlıspor)
Kırmızı kart: Dk. 36 Magaye (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Bagayoko, Dk. 38 Soner Şahin, Dk. 62 Emre Öztürk, Dk. 90+2 Adem Alkaşi (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 85 Beykan Şimşek, Dk. 90+2 Anıl Karaer (Osmanlıspor)
Spor Toto 1. Lig'in 13. hafta kapanış maçında Osmanlıspor ile Tetiş Yapı Elazığspor 1-1 berabere kaldı.
Mustafa Kemal Atatürk,Bolu,Beykan Şimşek,Mertan Caner
26 Kasım 2018 Pazartesi 21:23