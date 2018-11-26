26 Kasım 2018, 21:23
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Futbol: Tff 1. Lig

Futbol: Tff 1. Lig

Stat: Bolu AtatürkHakemler: Burak Şeker, Burak Cansız, Çetin ÖncelOsmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı, Sinan Kurt (Dk. 40 Mertan Caner Öztürk), Ayuk (Dk. 56 Beykan Şimşek), Burhan Eşer (Dk.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Burak Şeker, Burak Cansız, Çetin Öncel

Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı, Sinan Kurt (Dk. 40 Mertan Caner Öztürk), Ayuk (Dk. 56 Beykan Şimşek), Burhan Eşer (Dk. 73 Oğuzhan Erdoğan), Hasan Kılıç, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Lumanza, Anıl Karaer, Magaye

Tetiş Yapı Elazığpor: Soner Şahin, Kadir Bekmezci, Ahmet Aras, Orhan Şam, Tatos, Adem Alkaşi, Bagayoko (Dk. 62 Kadir Taşoğlu), Ali Fırat Okur, Diarra (Dk. 73 Murathan Özen), Mehmet Yiğit, Emre Öztürk

Goller: Dk. 32 Tatos (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 59 Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor)

Kırmızı kart: Dk. 36 Magaye (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Bagayoko, Dk. 38 Soner Şahin, Dk. 62 Emre Öztürk, Dk. 90+2 Adem Alkaşi (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 85 Beykan Şimşek, Dk. 90+2 Anıl Karaer (Osmanlıspor)

Spor Toto 1. Lig'in 13. hafta kapanış maçında Osmanlıspor ile Tetiş Yapı Elazığspor 1-1 berabere kaldı. Mustafa Kemal Atatürk,Bolu,Beykan Şimşek,Mertan Caner
26 Kasım 2018 Pazartesi 21:23