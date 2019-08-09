Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
16 Ağustos Cuma:
20.00 Giresunspor-Menemenspor: Onur Özütoprak
17 Ağustos Cumartesi:
19.15 Fatih Karagümrük-Bursaspor: Kutluhan Bilgiç
21.45 Adana Demirspor-Balıkesirspor: Kadir Sağlam
21.45 Osmanlıspor-Boluspor: Yiğit Arslan
18 Ağustos Pazar:
16.30 Hatayspor-Altınordu: Cihan Aydın
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor: Erkan Özdamar
21.45 Altay-Ümraniyespor: Murat Erdoğan
21.45 Akhisarspor-Adanaspor: Yasin Kol
19 Ağustos Pazartesi:
20.00 Eskişehirspor-Keçiörengücü: Mert Güzenge
, Spor Kaynak: AA