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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Giresun AtatürkHakemler: Onur Özütoprak, Cemal Bingül, Mehmet KapluhanGiresunspor: Adriano, Ahmet İlhan Özek, Numan Çürüksu, Ahmet Kesim, Muhammed Bayır, Bekir Yılmaz, Mehmet Güven (Dk. 68 Özgür Can Özcan), Landel (Dk. 46 Tanase), Del Valle (Dk.

16.08.2019 22:21 Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Onur Özütoprak, Cemal Bingül, Mehmet Kapluhan
Giresunspor: Adriano, Ahmet İlhan Özek, Numan Çürüksu, Ahmet Kesim, Muhammed Bayır, Bekir Yılmaz, Mehmet Güven (Dk. 68 Özgür Can Özcan), Landel (Dk. 46 Tanase), Del Valle (Dk. 77 Mehmet Taş), Muhammet Reis, Rusescu
Menemenspor: Selmani, Trtovac, Alberk Koç, Semih Ceylan (Dk. 46 Tayfun Aydoğan), Diakite, Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 78 Halil İbrahim Sönmez), Muhammed Ali Doğan, Murat Elkatmış (Dk. 62 Sangare), Murat Erdemir, Hüseyin Çolak
Goller: Dk. 36 Taşkın Çalış, Dk. 90+1 Halil İbrahim Sönmez (Menemenspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Semih Ceylan, Dk. 73 Murat Erdemir, Dk. 79 Muhammed Ali Doğan, Dk. 88 Taşkın Çalış (Menemenspor), Dk. 38 Erkan Sözeri (Teknik direktör), Dk. 77 Muhammet Reis, Dk. 81 Numan Çürüksu, Dk. 90 Ahmet Kesim (Giresunspor)
TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun açılış karşılaşmasında Menemenspor, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yendi.

Numan Çürüksu, Ahmet Kesim, Can Özcan, Giresun, Spor

Kaynak: AA

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