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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Yeni EskişehirHakemler: Mert Güzenge, Erkan Akbulut, Oğuz Kaan ÇalışırEskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Mevlüt Çelik, Sezgin Coşkun, Sekidika, Issah, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Dk. 77 Ferhat Kiraz), Mete Kaan Demir (Dk. 59 Milinkovic), Talha Erdoğan (Dk.

19.08.2019 22:18 Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Mert Güzenge, Erkan Akbulut, Oğuz Kaan Çalışır
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Mevlüt Çelik, Sezgin Coşkun, Sekidika, Issah, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Dk. 77 Ferhat Kiraz), Mete Kaan Demir (Dk. 59 Milinkovic), Talha Erdoğan (Dk. 60 Emre Güral), Cemali Sertel
Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Hüsamettin Tut, Erdi Dikmen (Dk. 33 Cihan Can), Samet Akaydin, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 86 İshak Çakmak), Uğur Utlu, Sertaç Çam, Abdulkadir Kuzey (Dk. 69 Kone), Cem Ekinci
Goller: Dk. 55 Sertaç Çam (Keçiörengücü), Dk. 84 Emre Güral (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Mevlüt Çelik, Dk. 61 Cemali Sertel, Dk. 84 Emre Güral (Eskişehirspor), Dk. 83 Cem Ekinci, Dk. 90+4 Süleyman Olgun (Keçiörengücü)
TFF 1. Lig'in ilk hafta kapanış maçında Eskişehirspor ile Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.

Ekrem Kılıçarslan, Ferhat Kiraz, Bora Füzesi, Spor

Kaynak: AA

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