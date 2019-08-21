Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 2. haftasında oynanacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 2. haftada görev alacak hakemler şunlar:

23 Ağustos Cuma:

20.00 Boluspor-Adana Demirspor: Ramazan Keleş

24 Ağustos Cumartesi:

16.30 Keçiörengücü-Osmanlıspor: Hakan Ceylan

21.45 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker

21.45 Altınordu-Fatih Karagümrük: Turgut Doman

25 Ağustos Pazar:

17.00 Ümraniyespor-Giresunspor: Direnç Tonusluoğlu

19.15 Menemenspor-Hatayspor: Caner Ak

21.45 Bursaspor-Akhisarspor: Sarper Barış Saka

21.45 Adanaspor-Eskişehirspor: Alper Çetin

26 Ağustos Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Altay: Özgüç Türkalp

Kaynak: AA