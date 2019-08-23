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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bolu AtatürkHakemler: Ramazan Keleş, Selahattin Altay, Cemil TunçBoluspor: Sabri Can, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Poepon, Bilal Kısa (Dk. 86 Batuhan Altıntaş), Mustafa Eskihellaç (Dk. 67 Gökhan Sazdağı), Seth, Dodo, Mutlu Güler, Ümit Kurt, Mustafa Durak (Dk.

23.08.2019 22:10 Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Ramazan Keleş, Selahattin Altay, Cemil Tunç
Boluspor: Sabri Can, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Poepon, Bilal Kısa (Dk. 86 Batuhan Altıntaş), Mustafa Eskihellaç (Dk. 67 Gökhan Sazdağı), Seth, Dodo, Mutlu Güler, Ümit Kurt, Mustafa Durak (Dk. 79 Shukurov)
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Adil Demirbağ, Semih Güler, Traore (Dk. 30 Aosman), Vedat Bora, Tevfik Altındağ, Hakan Bilgiç, Emre Nefiz, Erdal Öztürk, Mehmet Uslu, Gladkyy (Dk. 46 Kosecki, Dk. 70 Volkan Şen)
Sarı kartlar: Dk. 24 Ümit Kurt, Dk. 90+1 Cumali Bişi (Boluspor), Dk. 23 Gladkyy, Dk. 82 Erdal Öztürk (Adana Demirspor)
TFF 1. Lig'in ikinci hafta mücadelesinde Boluspor ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı.
Her iki takım da Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için sahaya siyah pankartla çıktı. Karşılaşma 1 dakika geç başladı.

Batuhan Altıntaş, Gökhan Sazdağı, Cumali Bişi, Ümit Kurt, Spor

Kaynak: AA

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