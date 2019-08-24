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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: AktepeHakemler: Hakan Ceylan, Bersan Duran, Mehmet Emin Tuğral Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 79 İshak Çakmak), Cem Ekinci (Dk. 62 Boubacar Dialiba), Uğur Utlu, Sertaç Çam, Kone (Dk.

24.08.2019 18:44 Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Aktepe
Hakemler: Hakan Ceylan, Bersan Duran, Mehmet Emin Tuğral

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 79 İshak Çakmak), Cem Ekinci (Dk. 62 Boubacar Dialiba), Uğur Utlu, Sertaç Çam, Kone (Dk. 83 Devrim Taşkaya)
Osmanlıspor: Mele, Ali Ülgen, Mehmet Yiğit (Dk. 73 Barış Zeren), Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Blagojevic, Hasan Kılıç, Ayuk, Sinan Kurt, Todorovic (Dk. 73 Okan Deniz), Mertan Caner Öztürk
Gol: Dk. 69 Boubacar Dialiba (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 17 Ayuk, Dk. 50 Mehmet Yiğit, Dk. 70 Blagojevic (Osmanlıspor), Dk. 58 Cem Ekinci (Keçiörengücü)
TFF 1. Lig'in 2. haftasında Keçiörengücü, sahasında Osmanlıspor'u 1-0 yendi.
Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına iki takım sahaya siyah pankartla çıktı. Karşılaşma 1 dakika geç başladı.

Hakan Ceylan, İshak Çakmak, Cem Ekinci, Spor

Kaynak: AA

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