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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Ümraniye BelediyeHakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Hüsnü Emre ÇelimliÜmraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Timur Temeltaş, Akabueze (Dk. 46 Serkan Göksu), Nouri (Dk. 71 Muhammed Gönülaçar), Bahadır Taşdelen (Dk.

25.08.2019 19:02 Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Ümraniye Belediye
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Hüsnü Emre Çelimli
Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Timur Temeltaş, Akabueze (Dk. 46 Serkan Göksu), Nouri (Dk. 71 Muhammed Gönülaçar), Bahadır Taşdelen (Dk. 59 Gomis), Emircan Altıntaş, Gimbert
Giresunspor: Adriano, Mehmet Taş (Dk. 36 Alpay Koçaklı), Numan Çürüksu, Çağlar Birinci, Muhammed Bayır, Ahmet İlhan Özek, Foguinho (Dk. 46 Muhammet Reis), Bekir Yılmaz, Del Valle, Landel, Rusescu (Dk. 66 Özgür Can Özcan)
Goller: Dk. 2 Gökhan Süzen, Dk. 21, 73 Emircan Altıntaş, Dk. 63 Gimbert (Ümraniyespor), Dk. 70 Muhammet Reis (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Gökhan Süzen, Dk. 29 Alaaddin Okumuş, Dk. 63 Burak Öğür, Dk. 80 Timur Temeltaş (Ümraniyespor), Dk. 33 Mehmet Taş, Dk. 75 Ahmet İlhan Özek, Dk. 86 Numan Çürüksu (Giresunspor)
TFF 1. Lig'in 2. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Giresunspor'u 4-1 yendi.
Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına iki takım sahaya siyah pankartla çıktı. Karşılaşma 1 dakika geç başladı.

Mehmet Şahan Yılmaz, Serkan Göksu, Gökhan Süzen, Ümraniye, Spor

Kaynak: AA

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