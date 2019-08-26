Haberler» Spor» Haber

Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bursa Büyükşehir BelediyeHakemler: Sarper Barış Saka, Orkun Aktaş, Ali Can AlpBursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Sedat Dursun, Rüştü Hanlı, Onur Atasayar, Emirhan Aydoğan, Shehu (Dk. 73 Ramazan Keskin), Burak Kapacak, Atanasov, Ali Akman (Dk.

26.08.2019 00:22 Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Sarper Barış Saka, Orkun Aktaş, Ali Can Alp
Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Sedat Dursun, Rüştü Hanlı, Onur Atasayar, Emirhan Aydoğan, Shehu (Dk. 73 Ramazan Keskin), Burak Kapacak, Atanasov, Ali Akman (Dk. 65 Latovlevici), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 88 Enes Kayar)
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru, Alperen Babacan, Kadir Keleş, Rotman (Dk. 56 Çekdar Orhan), Aykut Çeviker, Onur Ayık (Dk. 46 Bertuğ Bayar), Burhan Eşer, Erhan Çelenk, Hadzic (Dk. 63 Ergin Keleş)
Goller: Dk. 28 Ali Akman, Dk. 51 Emirhan Aydoğan (Bursaspor), Dk. 77 Burhan Eşer (Penaltıdan) (Akhisarspor)
Kırmızı kart: Dk. 81 Çekdar Orhan (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Hadzic, Dk. 55 Alperen Babacan, Dk. 55 Gökhan Değirmenci (Akhisarspor), Dk. 55 Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor)
TFF 1. Lig'in ikinci haftasında Bursaspor, sahasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.

Ali Akman, Aydoğan, Keskin, Bursa, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
01:15   Fatih terim: falcao ile ilgili yarın, öbür gün bir açıklama yaparız
01:13   Aykut Kocaman: "Sabırla oynamak bizim için kazanımdı"
01:13   Fatih Terim: "Falcao'ya ilgili oluyor ya da olmuyor açıklaması yapılır"
01:09   Yücel İldiz: "Antalyaspor gibi zor bir takımı yendiğimiz için tabi ki mutluyuz"
01:09   Yalçık Koşukavak: "Genç oyuncularımın hepsini alnından öpüyorum"
01:07   Fuat Çapa: "Hakemler canımızı yakıyor"
01:05   Aykut kocaman: özgüveni sağlamak adına ciddi bir adım