Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Esenyurt
Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Özgüç Türkalp, Uygar Bebek, Muhammet Yumak
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, Wellington
, Atchom, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Muhammed Enes Durmuş, Eslem Öztürk (Dk. 84 Berkay Görmez), Cajic (Dk. 61 Muhammed Demirci), Ali Dere (Dk. 55 Mensah), İbrahim Yılmaz
Altay: Aydın Bağ, Erhan Kartal, Gençer Cansev, Abdülkerim Bardakçı, Mustafa Murat Uslu, Deniz Vural (Dk. 82 Hüsamettin Yener), Tavares, Putsila, Tatos (Dk. 68 Leandrinho), Kappel, Paixao (Dk. 88 Yılmaz Özeren)
Goller: Dk. 19 Cajic, Dk. 76 Eslem Öztürk (İstanbulspor), Dk. 20 Kappel, Dk. 39 Putsila (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 37 Muhsin Yıldırım, Dk. 72 Wellington, Dk. 90+3 Muhammed Demirci (İstanbulspor), Dk. 54 Gençer Cansever, Dk. 85 Tavares (Altay)
TFF 1. Lig'de 2. haftanın kapanış maçında, İstanbulspor ile Altay 2-2 berabere kaldı.
Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına iki takım sahaya siyah pankartla çıktı. Karşılaşma 1 dakika geç başladı.