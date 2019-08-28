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Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

28.08.2019 12:20 Futbol: TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:
30 Ağustos Cuma:
20.00 Osmanlıspor-Adanaspor: Onur Özütoprak
31 Ağustos Cumartesi:
17.00 Ümraniyespor-İstanbulspor: Yiğit Arslan
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor: Yasin Kol
21.45 Altay-Balıkesirspor: Cihan Aydın
21.45 Akhisarspor-Altınordu: Kadir Sağlam
1 Eylül Pazar:
19.15 Giresunspor-Hatayspor: Kutluhan Bilgiç
19.15 Fatih Karagümrük-Ekol Göz Menemenspor: Erkan Özdamar
21.45 Eskişehirspor-Bursaspor: Özgür Yankaya
21.45 Adana Demirspor-Keçiörengücü: Bahattin Şimşek

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: AA

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