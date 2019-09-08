Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 4, 5, 6, 7 ve 8. haftanın maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre beş haftalık müsabaka takvimi şu şekilde:
4. Hafta
13 Eylül
Cuma:
19.00 Balıkesirspor-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)
14 Eylül Cumartesi:
15.30 Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Aktepe)
19.00 Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)
19.00 Altınordu-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15 Eylül Pazar:
16.30 İstanbulspor-Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.30 Bursaspor-Osmanlıspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor (Stat henüz açıklanmadı)
19.00 Adanaspor-Adana Demirspor (5 Ocak Fatih Terim)
16 Eylül Pazartesi:
19.00 Hatayspor-Fatih Karagümrük (Osmanlı)
5. hafta
20 Eylül Cuma:
19.00 İstanbulspor-Balıkesirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
21 Eylül Cumartesi:
14.00 Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Osmanlıspor-Altıordu (Osmanlı)
16.30 Altay-Keçiörengücü (Stat henüz açıklanmadı)
19.00 Adana Demirspor-Bursaspor (5 Ocak Fatih Terim)
22 Eylül Pazar:
14.00 Giresunspor-Fatih Karagümrük (Giresun Atatürk)
16.30 Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor (Yeni Eskişehir)
19.00 Akhisarspor-Hatayspor (Spor Toto Akhisar)
6. hafta
28 Eylül Cumartesi:
14.00 Keçiörengücü-Ümraniyespor (Aktepe)
16.30 Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)
19.00 Adanaspor-Altay (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
29 Eylül Pazar:
14.00 Hatayspor-Eskişehirspor (Stat henüz açıklanmadı)
16.30 Balıkesirspor-Giresunspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Osmanlıspor (Stat henüz açıklanmadı)
19.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor (Stat henüz açıklanmadı)
30 Eylül Pazartesi:
19.00 Altınordu-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
7. hafta
4 Ekim Cuma:
19.00 Altay-Bursaspor (Stat henüz açıklanmadı)
5 Ekim Cumartesi:
14.00 Giresunspor-Akhisarspor (Giresun Atatürk)
16.30 Eskişehirspor-Fatih Karagümrük (Yeni Eskişehir)
16.30 İstanbulspor-Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Balıkesirspor-Boluspor (Balıkesir Atatürk)
6 Ekim Pazar:
14.00 Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Osmanlıspor-Hatayspor (Osmanlı)
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Adana Demirspor-Ekol Göz Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim)
8. hafta
18 Ekim Cuma:
19.00 Akhisarspor-Eskişehirspor (Spor Toto Akhisar)
19 Ekim Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Adana Demirspor (Stat henüz açıklanmadı)
16.30 Bursaspor-Ümraniyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Stat henüz açıklanmadı)
20 Ekim Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Balıkesirspor (Aktepe)
16.30 Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk)
19.00 Adanaspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Altınordu-Altay (Bornova Aziz Kocaoğlu)
21 Ekim Pazartesi:
19.00 Fatih Karagümrük-Osmanlıspor (Stat henüz açıklanmadı)