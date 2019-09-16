Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 4. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligin 4. haftasının kapanış maçında Hatayspor
, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.
Ligde kapanış maçının ardından liderlik koltuğu el değiştirmedi. Haftaya 9 puanla lider giren Ümraniyespor, deplasmanda Balıkesirspor'a 2-0 yenilmesine rağmen rakiplerinin de puan kaybetmesiyle averajla zirvedeki yerini korudu.
Haftanın sonuçları
TFF 1. Lig'in 4. haftasında oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
Balıkesirspor-Ümraniyespor: 2-0
Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0
Altınordu- Eskişehirspor
: 4-1
Boluspor-Altay: 0-2
Bursaspor-Osmanlıspor: 3-1
İstanbulspor-Giresunspor: 2-1
Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor: 0-1
Adanaspor-Adana Demirspor: 0-0
Hatayspor-Fatih Karagümrük: 0-0
Puan durumu
Ligin 4. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|ÜMRANİYESPOR
|4
|3
|0
|1
|9
|5
|4
|9
|2.
|BURSASPOR
|4
|3
|0
|1
|8
|5
|3
|9
|3.
|HATAYSPOR
|4
|2
|2
|0
|7
|2
|5
|8
|4.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|4
|2
|2
|0
|6
|3
|3
|8
|5.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|4
|2
|2
|0
|3
|1
|2
|8
|6.
|ALTAY
|4
|2
|1
|1
|6
|5
|1
|7
|7.
|AKHİSARSPOR
|4
|2
|1
|1
|3
|2
|1
|7
|8.
|ADANA DEMİRSPOR
|4
|1
|3
|0
|2
|0
|2
|6
|9.
|BALIKESİRSPOR
|4
|2
|0
|2
|4
|4
|0
|6
|10.
|İSTANBULSPOR
|4
|1
|2
|1
|7
|7
|0
|5
|11.
|ADANASPOR
|4
|1
|2
|1
|5
|5
|0
|5
|12.
|ALTINORDU
|4
|1
|1
|2
|5
|4
|1
|4
|13.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
|14.
|OSMANLISPOR
|4
|1
|1
|2
|5
|7
|-2
|4
|15.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|4
|1
|1
|2
|3
|6
|-3
|4
|16.
|BOLUSPOR
|4
|0
|1
|3
|1
|5
|-4
|1
|17.
|GİRESUNSPOR
|4
|0
|1
|3
|4
|10
|-6
|1
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|4
|0
|1
|3
|4
|10
|-6
|-5
Not: Eskişehirspor'un 6 puanı silinmiştir.
Gelecek haftanın programı
TFF 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak maçların programı şu şekilde:
20 Eylül Cuma:
19.00 İstanbulspor-Balıkesirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
21 Eylül Cumartesi:
14.00 Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Osmanlıspor-Altıordu (Osmanlı)
16.30 Altay-Keçiörengücü (Stat henüz açıklanmadı)
19.00 Adana Demirspor-Bursaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
22 Eylül Pazar:
14.00 Giresunspor-Fatih Karagümrük (Giresun Atatürk)
16.30 Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor (Yeni Eskişehir)
19.00 Akhisarspor-Hatayspor (Spor Toto Akhisar)