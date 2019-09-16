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Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 4. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

16.09.2019 21:34Futbol: TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'de 4. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligin 4. haftasının kapanış maçında Hatayspor, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.
Ligde kapanış maçının ardından liderlik koltuğu el değiştirmedi. Haftaya 9 puanla lider giren Ümraniyespor, deplasmanda Balıkesirspor'a 2-0 yenilmesine rağmen rakiplerinin de puan kaybetmesiyle averajla zirvedeki yerini korudu.
Haftanın sonuçları
TFF 1. Lig'in 4. haftasında oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
Balıkesirspor-Ümraniyespor: 2-0
Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0
Altınordu- Eskişehirspor : 4-1
Boluspor-Altay: 0-2
Bursaspor-Osmanlıspor: 3-1
İstanbulspor-Giresunspor: 2-1
Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor: 0-1
Adanaspor-Adana Demirspor: 0-0
Hatayspor-Fatih Karagümrük: 0-0
Puan durumu
Ligin 4. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
TakımlarOGBMAYAVP
1.ÜMRANİYESPOR43019549
2.BURSASPOR43018539
3.HATAYSPOR42207258
4.FATİH KARAGÜMRÜK42206338
5.KEÇİÖRENGÜCÜ42203128
6.ALTAY42116517
7.AKHİSARSPOR42113217
8.ADANA DEMİRSPOR41302026
9.BALIKESİRSPOR42024406
10.İSTANBULSPOR41217705
11.ADANASPOR41215505
12.ALTINORDU41125414
13.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR411245-14
14.OSMANLISPOR411257-24
15.EKOL GÖZ MENEMENSPOR411236-34
16.BOLUSPOR401315-41
17.GİRESUNSPOR4013410-61
18.ESKİŞEHİRSPOR4013410-6-5

Not: Eskişehirspor'un 6 puanı silinmiştir.
Gelecek haftanın programı
TFF 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak maçların programı şu şekilde:
20 Eylül Cuma:
19.00 İstanbulspor-Balıkesirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
21 Eylül Cumartesi:
14.00 Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Osmanlıspor-Altıordu (Osmanlı)
16.30 Altay-Keçiörengücü (Stat henüz açıklanmadı)
19.00 Adana Demirspor-Bursaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
22 Eylül Pazar:
14.00 Giresunspor-Fatih Karagümrük (Giresun Atatürk)
16.30 Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor (Yeni Eskişehir)
19.00 Akhisarspor-Hatayspor (Spor Toto Akhisar)

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Hatayspor, Adana, Spor

Kaynak: AA

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