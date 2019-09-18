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Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

18.09.2019 11:52Futbol: TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 5. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
20 Eylül Cuma:
19.00 İstanbulspor-Balıkesirspor: Kutluhan Bilgiç
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor: Mert Güzenge
21 Eylül Cumartesi:
14.00 Ümraniyespor-Boluspor: Caner Ak
16.30 Altay-Keçiörengücü: Alper Çetin
16.30 Osmanlıspor-Altınordu: Yasin Kol
19.00 Adana Demirspor-Bursaspor: Özgüç Türkalp
22 Eylül Pazar:
14.00 Giresunspor-Fatih Karagümrük: Sarper Barış Saka
16.30 Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Akhisarspor-Hatayspor: Erkan Özdamar

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Eylül, Spor

Kaynak: AA

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