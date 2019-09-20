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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Kutluhan Bilgiç, Gökmen Baltacı, Furkan Ürünİstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım (Dk. 74 Diouf), Atchom, Ali Aytemur, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 77 Kağan Miray Bağış), Eslem Öztürk, Muhammed Demirci (Dk.

20.09.2019 20:58Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Gökmen Baltacı, Furkan Ürün
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım (Dk. 74 Diouf), Atchom, Ali Aytemur, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 77 Kağan Miray Bağış), Eslem Öztürk, Muhammed Demirci (Dk. 54 Ali Dere), Cajic, İbrahim Yılmaz
Balıkesirspor: Vukovic, Okan Alkan, Oğuzhan Çapar, Glumac, Doğa İşeri, Otoo, Furkan Çil, Mrsic, İbrahim Halil Çolak (Dk. 64 Serdar Güncü), Kethevoama (Dk. 64 Malle), Rahmi Anıl Başaran (Dk. 70 Celal Emir Dede)
Goller: Dk. 5 Rahmi Anıl Başaran, Dk. 26 İbrahim Halil Çolak (Balıkesirspor), Dk. 59, 80 Cajic (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Mrsic, Dk. 44 Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor), Dk. 89 Ali Aytemur (İstanbulspor)
TFF 1. Lig'in 5. haftasındaki karşılaşmada İstanbulspor ile Balıkesirspor 2-2 berabere kaldı.

Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, Kutluhan Bilgiç, Esenyurt, Spor

Kaynak: AA

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