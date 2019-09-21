Futbol: TFF 1. Lig

Stat: İzmir
Atatürk
Hakemler: Alper Çetin, Gökhan Memişoğlu, Mehmet Yıldırım
Altay: Emre Koyuncu, Erhan Kartal, Abdülkerim Bardakcı, Gençer Cansev, Özgür Özkaya, Deniz Vural (Dk. 63 Oğuz Han Aynaoğlu), Tatos (Dk. 63 Leandrinho), Putsila (Dk. 89 Hüsamettin Yener), Kappel, Tavares, Paixao
Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Erdi Dikmen, Samet Akaydin, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun (Dk. 90 İshak Çakmak), Sertaç Çam, Burak Aydın, Dialiba (Dk. 57 Cem Ekinci), Uğur Utlu, Kone (Dk. 85 Abdulkadir Kuzey)
Kırmızı kart: Dk. 78 Uğur Utlu (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 25 Kappel, Dk. 67 Abdülkerim Bardakcı (Altay), Dk. 61 Kone, Dk. 90+5 Sertaç Çam (Keçiörengücü)
TFF 1. Lig'in 5. haftasındaki Altay-Keçiörengücü maçı, 0-0 sona erdi.
Keçiörengücü'nde ilk sarı kartını 72. dakikada gören Uğur Utlu, 78. dakikada ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.