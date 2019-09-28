Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bolu Atatürk Burak Bekaroğlu
Hakemler: Alper Çetin, Baran Eraslan, Sezgin Çınar
Boluspor: Hakan Canbazoğlu, Hayrullah Bilazer, Burak Bekaroğlu, İsmail Konuk, Hakan Arslan, Sincere, Dodo (Dk. 82 Umut Gündoğan), Bilal Kısa (Dk. 63 Mustafa Eskihellaç), Melih Okutan (Dk. 69 Cumali Bişi), Mustafa Durak, Poepon
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Eslem Öztürk, Ali Dere (Dk. 58 Oğuzhan Akgün), Muhammed Enes Durmuş, İbrahim Yılmaz (Dk. 82 Diouf), Onur Ergün, Cajic (Dk. 88 Berkay Görmez), Oğuzhan Berber, Etoga, Muhsin Yıldırım, Ali Aytemur
Goller: Dk. 4 Cajic, Dk. 55 Ali Dere (İstanbulspor), Dk. 90 Poepon (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Muhsin Yıldırım, Dk. 37 Etoga (İstanbulspor), Dk. 50 Dodo, Dk. 67 Burak Bekaroğlu, Dk. 67 Yusuf Mert Tunç, Dk. 87 İsmail Konuk (Boluspor)
TFF 1. Lig'in 6. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Boluspor'u 2-1 yendi.
Öte yandan, ikinci yarıda, kale arkasında ısındığı esnada hakeme tepki gösteren Bolusporlu yedek futbolcu Yusuf Mert Tunç, sarı kart gördü.
, Umut Gündoğan
, İsmail Konuk
, Spor Kaynak: AA