Haberler » Spor » Haber

Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bursa Büyükşehir BelediyesiHakemler: Atilla Karaoğlan, Ömer Tevfik Özkoç, Hakan KarabalcıkBursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Burak Altıparmak, Anıl Karaer, Diarra, Latovlevici, Aykut Akgün, Shehu, Emirhan Aydoğan (Dk. 73 Selçuk Şahin), Musa Araz, Igor (Dk.

28.09.2019 21:28Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Bursa Büyükşehir Belediyesi
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ömer Tevfik Özkoç, Hakan Karabalcık
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Burak Altıparmak, Anıl Karaer, Diarra, Latovlevici, Aykut Akgün, Shehu, Emirhan Aydoğan (Dk. 73 Selçuk Şahin), Musa Araz, Igor (Dk. 63 Özer Hurmacı), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 77 Seleznov)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 26 Hasan Batuhan Artarslan), Hasan Hatipoğlu, İbrahim Akdağ, Mücahit Albayrak, Osman Çelik, Yusuf Emre Gültekin, Muhammed (Dk. 46 Emrah Başsan), Obertan, Hamroun (Dk. 80 Oltan Karakullukçu), Pote
Sarı Kartlar: Dk. 32 Yalçın Koşukavak (Teknik direktör), Dk. 70 Özer Hurmacı (Bursaspor), Dk. 30 Hamroun, Dk. 45 İbrahim Akdağ, Dk. 88 Hasan Hatipoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Gol: Dk. 14 Diarra (Bursaspor)
TFF 1. Lig'in 6. haftasında Bursaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yendi.

Burak Altıparmak, Selçuk Şahin, Çağlar Şahin, Karaoğlan, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
01:46 Adanaspor - Altay: 3-3
01:16 Eski Fenerbahçeli Islam Slimani göz kamaştırıyor!
01:16 Yusuf'lu Lille deplasmanda berabere kaldı
01:16 Madrid derbisi golsüz bitti
01:01 Galatasaraylı futbolcu Babel: "Adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum"
01:01 Emre Mor: Daha iyi bir takımız, kazanmamız gerekirdi
00:51 Fenerbahçeli futbolcu Gustavo: "Buradan 3 puanla ayrılabilirdik ancak maalesef bu olmadı"