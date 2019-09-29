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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Antakya Atatürk StadıHakemler: Onur Özütoprak, Cemal Bingül, Mehmet KapluhanHatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz, Alican Özfesli (Dk. 80 Aabid), Mesut Çaytemel, Sadri Karaduman, Furkan Şeker (Dk. 46 Quali), Yusuf Abdioğlu, Rodrigues Barbosa (Dk.

29.09.2019 15:58Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Antakya Atatürk Stadı
Hakemler: Onur Özütoprak, Cemal Bingül, Mehmet Kapluhan
Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz, Alican Özfesli (Dk. 80 Aabid), Mesut Çaytemel, Sadri Karaduman, Furkan Şeker (Dk. 46 Quali), Yusuf Abdioğlu, Rodrigues Barbosa (Dk. 46 Gökhan Karadeniz) Caner Hüseyin Bağ
Eskişehirspor: Melih Ağa, İbrahim Sissoko, Baykal Tolga Dabanlı, Sekidika, Marko Milinkovic, Kamal İssah, Erdal Akdarı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Dk. 68 Ferhat Kiraz) (Dk. 89 Onur) Cemali Sertel (Dk. 54 Hakan Aslantaş)
Goller: Dk. 60 Mirkan Aydın (Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 55 Mesut Çaytemel (Hatayspor), Dk. 57 İbrahim Halil Öner, Dk. 60 Berkay Tolga Dabanlı (Eskişehirspor)
TFF 1. Lig'in 6. haftasında Hatayspor sahasında Eskişehirspor'u 1-0 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk, Cemal Bingül, Mirkan Aydın, Antakya, Spor

Kaynak: AA

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